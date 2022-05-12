В Архангельской области наступило время риэлторов и закупщиков

За последние два года в 18 из 28 профессиональных сфер рынка труда Архангельской области работодатели планомерно поднимали средние предлагаемые зарплаты. Эксперты hh.ru выяснили, в каких сферах зарплата за 2 года выросла сильнее всего, а где наоборот стала меньше.
Лидером по росту средней предлагаемой зарплаты в Архангельской области за последние два года стала сфера «Закупки» - прирост зарплаты 55% или более 19 000₽. На втором месте по росту дохода за последние годы сфера «Инсталляция и сервис» (+45% или более 16 000₽). На третьем – сфера консультирования (как правило, это коснулось риелторов, бизнес-аналитиков, брокеров по продажам недвижимости), здесь специалистам теперь заплатят на 42% или 17 000₽ больше, чем двумя годами ранее.
Также по сравнению с пандемийными показателями сильно выросли зарплаты в сфере страхования (+34% или более 12 000₽), в сфере маркетинга (+21% или более 8 000₽) и в сфере «Банки, инвестиции, лизинг» (+20% или более 8 000₽).
Аутсайдерами по росту уровня зарплат за последние два года в Архангельской области оказались сфера науки и образования (-32% или более 17 000₽), сфера «Государственная служба, некоммерческие организации» (-30% или 21 800₽), а также сфера обслуживающего и домашнего персонала (-27% или 12 200₽).
Динамика медианной предлагаемой зарплаты на рынке труда Архангельская область, 2020–2022 год:
|
Профсфера
|
осень 2022
|
осень 2020
|
прирост в %
|
прирост в руб.
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
50140
|
45213
|
11%
|
4927
|
Инсталляция и сервис
|
54647
|
37685
|
45%
|
16962
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
41885
|
48125
|
-13%
|
-6240
|
Управление персоналом, тренинги
|
46143
|
40507
|
14%
|
5636
|
Продажи
|
44656
|
38725
|
15%
|
5932
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
49700
|
41417
|
20%
|
8283
|
Производство
|
50544
|
50319
|
0%
|
225
|
Транспорт, логистика
|
50378
|
46875
|
7%
|
3503
|
Административный персонал
|
36901
|
37037
|
0%
|
-136
|
Добыча сырья
|
63357
|
62500
|
1%
|
857
|
Автомобильный бизнес
|
50291
|
445721
|
10%
|
4570
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
40456
|
38588
|
5%
|
1869
|
ВСЕ
|
47333
|
49345
|
-4%
|
-2012
|
Юристы
|
43620
|
37265
|
17%
|
6355
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
43008
|
41645
|
3%
|
1363
|
Начало карьеры, студенты
|
40619
|
35031
|
16%
|
5588
|
Закупки
|
54281
|
34974
|
55%
|
19307
|
Безопасность
|
47141
|
44939
|
5%
|
2202
|
Медицина, фармацевтика
|
51152
|
56392
|
-9%
|
-5240
|
Высший менеджмент
|
65195
|
54689
|
19%
|
10506
|
Страхование
|
50000
|
37422
|
34%
|
12578
|
Государственная служба, некоммерческие организации
|
50000
|
71816
|
-30%
|
-21816
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
35678
|
38600
|
-8%
|
-2922
|
Рабочий персонал
|
51851
|
57984
|
-11%
|
-6133
|
Консультирование
|
58150
|
40901
|
42%
|
17249
|
Маркетинг, реклама, PR
|
46835
|
38700
|
21%
|
8135
|
Наука, образование
|
37930
|
55713
|
-32%
|
-17783
|
Домашний персонал
|
33220
|
45471
|
-27%
|
-12250
|
Строительство, недвижимость
|
54094
|
59475
|
-9%
|
-5380