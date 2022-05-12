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В Архангельской области наступило время риэлторов и закупщиков

За последние два года в 18 из 28 профессиональных сфер рынка труда Архангельской области работодатели планомерно поднимали средние предлагаемые зарплаты. Эксперты hh.ru выяснили, в каких сферах зарплата за 2 года выросла сильнее всего, а где наоборот стала меньше. 

Лидером по росту средней предлагаемой зарплаты в Архангельской области за последние два года стала сфера «Закупки» - прирост зарплаты 55% или более 19 000₽. На втором месте по росту дохода за последние годы сфера «Инсталляция и сервис» (+45% или более 16 000₽). На третьем – сфера консультирования (как правило, это коснулось риелторов, бизнес-аналитиков, брокеров по продажам недвижимости), здесь специалистам теперь заплатят на 42% или 17 000₽ больше, чем двумя годами ранее.

Также по сравнению с пандемийными показателями сильно выросли зарплаты в сфере страхования (+34% или более 12 000₽), в сфере маркетинга (+21% или более 8 000₽) и в сфере «Банки, инвестиции, лизинг» (+20% или более 8 000₽).

Аутсайдерами по росту уровня зарплат за последние два года в Архангельской области оказались сфера науки и образования (-32% или более 17 000₽), сфера «Государственная служба, некоммерческие организации» (-30% или 21 800₽), а также сфера обслуживающего и домашнего персонала (-27% или 12 200₽).

Динамика медианной предлагаемой зарплаты на рынке труда Архангельская область, 2020–2022 год:

 

Профсфера

осень 2022

осень 2020

прирост в %

прирост в руб.

Информационные технологии, интернет, телеком

50140

45213

11%

4927

Инсталляция и сервис

54647

37685

45%

16962

Искусство, развлечения, масс-медиа

41885

48125

-13%

-6240

Управление персоналом, тренинги

46143

40507

14%

5636

Продажи

44656

38725

15%

5932

Банки, инвестиции, лизинг

49700

41417

20%

8283

Производство

50544

50319

0%

225

Транспорт, логистика

50378

46875

7%

3503

Административный персонал

36901

37037

0%

-136

Добыча сырья

63357

62500

1%

857

Автомобильный бизнес

50291

445721

10%

4570

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

40456

38588

5%

1869

ВСЕ

47333

49345

-4%

-2012

Юристы

43620

37265

17%

6355

Туризм, гостиницы, рестораны

43008

41645

3%

1363

Начало карьеры, студенты

40619

35031

16%

5588

Закупки

54281

34974

55%

19307

Безопасность

47141

44939

5%

2202

Медицина, фармацевтика

51152

56392

-9%

-5240

Высший менеджмент

65195

54689

19%

10506

Страхование

50000

37422

34%

12578

Государственная служба, некоммерческие организации

50000

71816

-30%

-21816

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

35678

38600

-8%

-2922

Рабочий персонал

51851

57984

-11%

-6133

Консультирование

58150

40901

42%

17249

Маркетинг, реклама, PR

46835

38700

21%

8135

Наука, образование

37930

55713

-32%

-17783

Домашний персонал

33220

45471

-27%

-12250

Строительство, недвижимость

54094

59475

-9%

-5380

 

 

08 сентябрь 07:51 | : Экономика

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