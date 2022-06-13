«РВК-Архангельск» подготовил первоклассников к Дню знаний

В преддверии нового учебного года «РВК-Архангельск» провёл традиционное мероприятие «Завтра в школу!» для первоклассников, родители которых работают на предприятии водоснабжения.
В подарок от компании ребята получили полезные в школьной жизни вещи, брендированные символикой «Росводоканал»: яркий мешок для спортивной одежды или сменной обуви, набор первоклассника с канцелярскими принадлежностями, альбом для рисования, расписание уроков, накладки на стол, светоотражатели, бутылочки для воды, а также красочную памятку о бережном отношении к воде.
Кроме того, каждому первокласснику подарили красочно оформленную детскую книжку «Сказки о воде». Это короткие истории на тему бережного отношения к водным ресурсам, которые написаны детьми сотрудников предприятий «Росводоканала» из 10-ти городов России.
«День знаний для первоклассника – самый волнительный школьный день. Мальчишки и девчонки впервые открывают волшебную дверь в мир знаний. В этом году 40 первоклассников – детей наших сотрудников – услышат первый школьный звонок, сядут за парту, познакомятся с новыми друзьями. Надеюсь, что наши традиционные подарки будут полезны ребятам, а их первый школьный день – запомнится на долгие годы», — отметил генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.