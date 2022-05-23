«РВК-Архангельск» провёл акцию «Безопасное лето» для юных северян

Сотрудники «РВК-Архангельск» совместно с Главным управлением МЧС России по Архангельской области организовали для воспитанников Рембуевского детского дома экскурсию в пожарно-спасательную часть имени Героя Советского Союза В.М. Петрова. Мероприятие прошло в рамках акции «Безопасное лето с Росводоканалом».
Сотрудники регионального МЧС продемонстрировали ребятам элементы специальной экипировки и пожарно-спасательного оборудования. Детям рассказали о пожарных машинах, показали автоцистерну и её оснащение. Ребята рассматривали технику и, конечно же, не упустили возможности посидеть в кабине настоящего пожарного автомобиля и примерить боевое снаряжение.
«Мы регулярно проводим разные познавательные и образовательные мероприятия для ребят из подшефного детского дома посёлка Рембуево, с которым сотрудничаем уже не первый год. А перед началом нового учебного года в интерактивной форме мы ещё раз напомнили юным северянам правила безопасного обращения с огнем», — отметила директор по персоналу «РВК-Архангельск» Алиса Елисеева.
Воспитанникам напомнили правила пожарной безопасности и повторили номера вызова пожарной охраны. Кроме того, огнеборцы показали, как собирается рукавная линия и каждый из ребят смог поработать со стволом и потушить пламя.
Старший инструктор химической и радиационной разведки СПСЧ имени В.М. Петрова Анатолий Попов рассказал детям, какие ситуации могут возникнуть при пожаре и как себя вести при этом.
«Мы очень рады видеть воспитанников детского дома Рембуево на нашей площадке. Дети живо интересовались техникой и спецоборудованием, задавали уточняющие вопросы по ходу экскурсии. Было приятно видеть интерес в детских глазах и отвечать на их вопросы. В игровой форме мы показали ребятам основы противопожарной безопасности. А еще, мы хотели показать мальчишкам и девчонкам, что профессия пожарного – очень важная и ответственная. И возможно, что кто-то из воспитанников детского дома в будущем придёт нам на смену», – рассказал Анатолий Попов.