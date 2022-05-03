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Врач-стоматолог до 300 000! И другие вакансии для медиков в Архангельской области

Сервис по поиску работы hh.ru подобрал 5 актуальных вакансий для специалистов медицинской сферы в Архангельской области:

Врач-стоматолог - https://spb.hh.ru/vacancy/68700519 (до 300 000 руб. до вычета НДФЛ)

Заведующий хирургическим отделением - врач-хирург - https://spb.hh.ru/vacancy/54792907 (от 80 000 руб. на руки)

Врач-анестезиолог-реаниматолог – https://spb.hh.ru/vacancy/41601864 (от 70 000 руб. до вычета НДФЛ)

Врач-терапевт участковый - https://spb.hh.ru/vacancy/50436284 (до 60 000 руб. до вычета НДФЛ)

Врач-нейрохирург - https://spb.hh.ru/vacancy/68260843 (от 50 000 руб. до вычета НДФЛ)

На сайте hh.ru вы можете найти еще много вакансий для специалистов различных сфер в Архангельской области.

 

 

13 август 07:00 | : Экономика

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