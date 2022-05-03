Врач-стоматолог до 300 000! И другие вакансии для медиков в Архангельской области

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Врач-стоматолог - https://spb.hh.ru/vacancy/68700519 (до 300 000 руб. до вычета НДФЛ)
Заведующий хирургическим отделением - врач-хирург - https://spb.hh.ru/vacancy/54792907 (от 80 000 руб. на руки)
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