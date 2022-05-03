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Группа Аквилон поддержала Чемпионата России по пляжному волейболу в Северодвинске

Самый северный этап Чемпионата России по пляжному волейболу прошел в Северодвинске при поддержке Группы Аквилон.

- Традиционно наша компания поддерживает массовые, игровые виды спорта. В этом году погода нас порадовало – в Поморье необычно тепло и солнечно, что создало хорошие условия для проведения этапа Чемпионата России. Ягринский пляж в Северодвинске для этого – практически идеальное место. Немаловажно, что организаторы создали необходимую инфраструктуру, которая затем будет использоваться нашими волейболистами. Надеемся что соревнования такого уровня будут проходить в Поморье на постоянной основе, - отметил председатель Совета директоров Александр Фролов.

Игры 14-го этапа Чемпионата России по пляжному волейболу были организованы при поддержке правительства региона, администрации Северодвинска, Федерации волейбола Архангельской области и Группы Аквилон. За победу боролись 26 мужских и 22 женские команды. В числе участников соревнований - призёры и чемпионы России и мира, а также обладатели серебряных наград Олимпийских игр в Токио.

Победителями стали Вячеслав Красильников и Константин Семенов из Вологды. В финале со счетом 2-0 они обыграли дуэт Максим Сиволап/Тарас Мыськив из Москвы - Обнинска. В матче за третье место победила пара Руслан Быканов/Александр Крамеренко из Московской области.

В женских соревнованиях победу одержали Мария Егорова и Елизавета Лудкова из Калининграда, в финале одолевшие Екатерину Сырцеву и Александру Моисееву из Санкт-Петербурга. Бронзовыми призерами стали Елизавета Макарова и Дарья Мастикова из Москвы.

Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон осуществляет 12 современных жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику. У холдинга сформированы достаточные резервные производственные мощности, и он имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.

В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время у Группы Аквилон - более 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.

Ближайшие старты в этом году в Архангельске - 2-я очередь современного квартала «Аквилон City» с детсадом в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал, и жилой комплекс в районе ул. Северодвинская – пр. Новгородский. В Северодвинске – новый ЖК «Аквилон Максимум» на Архангельском шоссе.

  

08 август 09:58 | : Экономика

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