Группа Аквилон запускает собственное производство стройматериалов

Новый производственно-логистический комплекс, включающий завод по производству железобетонных изделий и конструкций построен Группой Аквилон в столице Поморья, в микрорайоне Левый берег на бывшей базе Мостоотряда №9.
- Приобретая эту промышленную площадку, мы изначально планировали ее многофункциональное использование. Сегодня компания делает ставку на импортозамещение, оптимизацию логистических цепочек и локализацию производства. Это предполагает создание собственной промышленной базы по основным строительным материалам. Новый комплекс на Левом берегу в Архангельске укомплектован исключительно отечественным оборудованием и позволяет обеспечить непрерывный цикл работ на всех наших объектах в Архангельске и Северодвинске, - рассказал председатель Совета директоров Группы Аквилон Александр Фролов.
Сейчас на земельном участке площадью 5,7 га Группа Аквилон заканчивает пуско-наладочные работы многофункционального производственно-логистического комплекса. Он включает в себя: два современных бетоносмесительных узла с выработкой 400 кубометров бетона в сутки; линию по изготовлению свай, производительностью 600 погонных метров в сутки; цех по формовке различных видов железобетонных изделий; оборудование для рециклинга бетона в целях получения сырья для вторичного использования; а также базу хранения и технического обслуживания современных строительных машин и грузовых кранов, и склады готовой продукции, которые могут обеспечить материалами в полном объеме строительные объекты Архангельской области. Комплекс оснащен исключительно отечественным оборудованием для всего цикла производства и имеет прямой доступ к железнодорожным и речным путям.
Общий объем инвестиций в создание нового производства превышает 130 млн рублей. Кроме того, на производственно-логистическом комплексе создано 90 новых рабочих мест, а к концу 2022 года планируется увеличение штата работников до 130 человек.
Напомним, что в рамках масштабных и приоритетных региональных инвестпроектов, а также программы развития застроенных территорий и реставрации объектов культурного наследия Группа Аквилон инвестирует в Поморье более 10 млрд. рублей. Крупнейшая строительная компания передаст Архангельской области более 200 квартиры для детей-сирот, построит два новых детских сада, парк и три сквера, кластер креативных индустрий. Реализацию новых проектов обеспечит собственный производственно-логистический комплекс на Левом берегу в Архангельске.
В прошлом году Группа Аквилон ввела в строй в Архангельске и Северодвинске 80 тыс. кв. м жилья. В этом году поставлена задача построить 120 тыс. кв. м. Из этого объема 45 тыс. кв. м уже введено в строй. Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон осуществляет 13 современных жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику, все объекты укомплектованы необходимыми материалами и оборудованием. У холдинга сформированы достаточные резервные производственные мощности, и он имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время у Группы Аквилон - более 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.