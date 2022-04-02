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При прочистке дренажно-ливневой канализации в Архангельске особое внимание колодцам

В усиленном режиме бригады МУП «Городское благоустройство» работают, начиная с пятницы, когда прошел ливень и выпало большое количество осадков.

- В первую очередь специалисты направляются для откачки воды, если она скапливается на подходах к детским садам и другим социальным учреждениям. Одновременно ведется работа по прочистке дождеприемников, чтобы увеличить их пропускную способность. Самые масштабные работы по прочистке сейчас проводятся на магистрали дренажно-ливневой канализации, которая связывает улицы Никитова, Воронина и Папанина, - сообщил заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Владислав Шевцов.

Департаменту транспорта поручено усилить контроль за производством работ по ремонту дорог.

- При проведении ремонта должны соблюдаться уклоны, чтобы вода стекала к дождеприемным колодцам. За подрядчиками, которые работают на дорогах города и во дворах, усилен контроль: проверяется, чтобы все колодцы после ремонта были открыты, не оказались закатаны в асфальт и были на необходимом уровне. Но непосредственно во время ремонта есть этап, когда колодцы закрывают щитами, наносят слой асфальта и затем их открывают – такова технология работы, - пояснил заместитель главы Архангельска по инфраструктурному развитию Игорь Арсентьев.

В настоящее время специалисты округов проводят осмотр и фотофиксацию на территориях, по которым поступили жалобы от жителей, чтобы включить их в план работ.

02 август 17:15 | : Экономика

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