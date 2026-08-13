Пробация рулит. Освобожденный из колонии "на Пирсах" получил работу и жилье

В исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) реализуют механизм пенитенциарной пробации. С осужденным, готовящимся к выходу на свободу, подписан отложенный трудовой договор о его трудоустройстве после освобождения.

Главная цель «Закона о пробации» - оказать адресную помощь в социальной адаптации, восстановлении утраченных связей и решении первичных бытовых вопросов еще до того, как человек вышел из мест лишения свободы. Ситуация осужденного Андрея Т. требовала особого внимания специалистов ИК-1. Мужчина находился в местах лишения свободы более 15 лет, полностью утратил социально полезные связи и не имел ни постоянного жилья, ни определенных перспектив трудоустройства.

Благодаря системной работе сотрудников группы социальной работы колонии с субъектами пробации была достигнута договоренность о предоставлении освобождающемуся гражданину временного места проживания в Центре пробации, созданном на базе Центра для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и постоянного рабочего места на одном из коммерческих предприятий. В конце августа, сразу после освобождения из колонии, мужчина приступит к исполнению трудовых обязанностей в качестве разнорабочего.

Подписание отложенного трудового договора позволяет человеку еще находясь в изоляции обрести уверенность в завтрашнем дне. Наличие гарантированной работы и крыши над головой с первых дней после освобождения помогает обеспечить плавную интеграцию в общество, дает возможность легально зарабатывать и кардинально снижает риск совершения повторных правонарушений.