Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пробация рулит. Освобожденный из колонии "на Пирсах" получил работу и жилье

В исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) реализуют механизм пенитенциарной пробации. С осужденным, готовящимся к выходу на свободу, подписан отложенный трудовой договор о его трудоустройстве после освобождения.

Главная цель «Закона о пробации» - оказать адресную помощь в социальной адаптации, восстановлении утраченных связей и решении первичных бытовых вопросов еще до того, как человек вышел из мест лишения свободы. Ситуация осужденного Андрея Т. требовала особого внимания специалистов ИК-1. Мужчина находился в местах лишения свободы более 15 лет, полностью утратил социально полезные связи и не имел ни постоянного жилья, ни определенных перспектив трудоустройства. 

Благодаря системной работе сотрудников группы социальной работы колонии с субъектами пробации была достигнута договоренность о предоставлении освобождающемуся гражданину временного места проживания в Центре пробации, созданном на базе Центра для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и постоянного рабочего места на одном из коммерческих предприятий. В конце августа, сразу после освобождения из колонии, мужчина приступит к исполнению трудовых обязанностей в качестве разнорабочего.

Подписание отложенного трудового договора позволяет человеку еще находясь в изоляции обрести уверенность в завтрашнем дне. Наличие гарантированной работы и крыши над головой с первых дней после освобождения помогает обеспечить плавную интеграцию в общество, дает возможность легально зарабатывать и кардинально снижает риск совершения повторных правонарушений.

 

17 август 14:45 | : Будни

Главные новости


"Год культуры" по-поморски. Памятник "Медикам Севера" закрыли от народа
СССР, который мы потеряли

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2026 (203)
Июль 2026 (370)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)



Деньги


все материалы
«    Август 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20