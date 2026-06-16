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100 тысяч на нужды бойцов от транспортного оператора Поморья

Сердце Архангельска бьется в унисон с нашими героями! Это подтверждают и представители компании "Экопрофи", принявшие участие в акции Народного фронта "Час для Победы".

Сотрудники предприятия отдали стоимость часа своего рабочего времени в копилку общего сбора для военнослужащих Архангельской области: pobeda.onf.ru/requiremen..., пополнив региональный счёт для нужд участников СВО сразу на 100 000 рублей.

Для "Экопрофи" поддержка парней на передовой – не разовая акция, а добрая традиция: трое сотрудников мобилизовались, а один пополнил ряды добровольцев СВО, поэтому за судьбой земляков “за лентой” здесь следят с особенным трепетом.

Один из бывших работников вернулся с полей сражений с ранением и был трудоустроен на старое место, но на работу с более подходящими и комфортными условиями.

Народный фронт благодарит всех северян, помогающих ребятам на передовой. А "Экопрофи" – сердечное спасибо за пример настоящей гражданской ответственности.

 

17 август 14:29 | : Будни

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