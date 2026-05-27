Архангелогородцы с помощью нейросетей борются с хаосом на работе

Искусственный интеллект меняет не только рабочие процессы, но и эмоциональное состояние сотрудников: четверть пользователей нейросетей в Архангельской области стала чувствовать себя спокойнее на работе, а треть отмечает, что ИИ помогает лучше контролировать задачи и справляться с ощущением хаоса. К такому выводу пришли аналитики платформы hh.ru и девелопера Level Group по итогам опроса* более 2 тыс. российских соискателей, в том числе архангелогородцев.









Согласно исследованию, 25% пользователей нейросетей отмечают, что благодаря ИИ стали чувствовать себя спокойнее во время работы. Из них 12% заявили о заметном снижении уровня тревожности, а ещё 13% говорят о положительном, хотя и менее выраженном эффекте.





При этом трети респондентов (33%) нейросети помогают лучше контролировать профессиональную сферу и справляться с ощущением хаоса. Так, 13% уверены, что благодаря ИИ стали продуктивнее управлять задачами и ежедневной нагрузкой, а ещё 20% отмечают: нейросети делают рабочий процесс более понятным и предсказуемым.





Часть респондентов также отмечает и обратный эффект. Так, 8% опрошенных признались, что использование ИИ вызывает у них стресс. Среди причин — опасения допустить ошибку из-за неверной рекомендации цифрового помощника, необходимость постоянно перепроверять результаты и беспокойство, связанное со стремительным развитием технологий. Кроме того, 6% участников исследования сообщили, что стали зависеть от доступности ИИ-инструментов. По их словам, отсутствие привычных сервисов вызывает дискомфорт и снижает уверенность при выполнении рабочих задач.





В то же время почти каждый второй опрошенный (48%) не заметил изменений в уровне стресса после начала применения нейросетей. Для большинства пользователей ИИ пока остаётся прежде всего рабочим инструментом, а не способом борьбы с тревожностью.





«Если раньше технологии воспринимались прежде всего как метод повышения производительности, то сегодня мы видим ещё один эффект — психологический. Части сотрудников ИИ помогает снизить уровень неопределённости и вернуть ощущение контроля над задачами. Вместе с тем полностью переложить ответственность за решения на технологии невозможно, и именно поэтому у некоторых пользователей возникают новые опасения и тревоги», — комментирует HR-директор Level Group Валентина Романова.



