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В этом году в Поморье 64 стобалльника

В Архангельской области подвели итоги основного периода Единого государственного экзамена. В испытаниях приняли участие более 5,5 тысячи человек, из которых около 5100 — выпускники 2026 года. Подробности у издания «Регион 29»:

- Как сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своём канале в МАКС, по итогам экзаменационной кампании в регионе насчитывается 64 стобалльника и 12 выпускников, набравших максимальные результаты сразу по двум предметам.

Высшие баллы получили школьники из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Коряжмы, Котласа и Виноградовского округа. Выпускники показали максимальные результаты по химии, литературе, истории, русскому языку, профильной математике, физике, обществознанию, биологии, географии и информатике.

По данным регионального министерства образования, по сравнению с прошлым годом выросло количество высокобалльников — выпускников, набравших от 81 до 100 баллов. Положительная динамика отмечена по русскому языку, профильной математике, истории, химии, физике, биологии и информатике. По этим же предметам увеличился средний тестовый балл.

Также в ведомстве отметили рост интереса школьников к профильной математике, информатике и естественно-научным дисциплинам, которые необходимы для поступления на инженерные и технические специальности.

Минимальный порог успешно преодолели 98% участников по обязательным предметам — русскому языку и математике. В целом по всем экзаменам этот показатель составил 93%.

У выпускников ещё остаётся возможность улучшить свои результаты. Дополнительные дни для пересдачи одного предмета назначены на 8 и 9 июля. При этом предыдущий результат будет аннулирован независимо от итогов повторной сдачи.

04 июль 11:22 | : Будни

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