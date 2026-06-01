В Архангельской области выпускникам 9-х классов предложат путевку в жизнь

В Архангельской области школьники, не сдавшие основной государственный экзамен (ОГЭ), смогут пройти обучение рабочим профессиям или должностям служащих.

Соответствующие изменения в региональное законодательство приняты во втором чтении на сессии областного Собрания. Подробности у издания «Регион 29»:

- Новые нормы распространяются на выпускников 9-х классов, не получивших положительный результат на итоговой аттестации или не прошедших её, а также на подростков старше 15 лет, которые оставили школу до завершения основного общего образования.

Как сообщил министр образования Архангельской области Евгений Мелёхин, перечень доступных профессий будет утверждаться региональным министерством образования. По его словам, задача инициативы — дать возможность каждому подростку получить профессию и определиться с дальнейшей траекторией развития даже в случае трудностей с обучением в школе.

Также документ расширяет полномочия комиссий по делам несовершеннолетних. Они будут совместно с родителями и органами образования участвовать в организации профессионального обучения для подростков, оставивших школу без аттестата.

Кроме того, закон корректирует порядок заключения договоров о целевом обучении и уточняет ряд норм в сфере взаимодействия органов системы профилактики, а также в части полномочий региональных ведомств.

(фото с https://murmansk.bezformata.com)