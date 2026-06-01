В Архангельске только четверть родителей выпускников одобряют ЕГЭ

Среди родителей выпускников 11 классов из Архангельска доля одобряющих ЕГЭ составляет 25%: «ЕГЭ не страшен. Страшно то, что им запугивают детей». При этом процент противников современной системы аттестации школьников находится на уровне 66%: «Имеющаяся сейчас система не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом, весь упор — на заучивание и алгоритмизацию».



Экономически активное население столицы Поморья в целом настроено более сдержанно: положительную оценку ЕГЭ дают лишь 16% опрошенных. Доля отрицательных отзывов составила 60%.



Среди респондентов с высшим образованием доля противников ЕГЭ больше, чем среди обладателей среднего профессионального образования.



Чем старше участники опроса, тем меньше среди них сторонников ЕГЭ: среди молодежи до 35 лет доля положительных отзывов достигает 22%, тогда как среди респондентов 45+ одобряют единый экзамен только 10%.

