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Заключенные Плесецкой колонии позаботились о детском досуге

Исправительная колония № 21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса, Плесецкий округ) выполнит муниципальный заказ.

Центр трудовой адаптации осужденных ИК-21 посетили директор МБОУ «Североонежская школа» Оксана Кулакова и директор МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Анастасия Герасимюк. По территории их сопровождали начальник колонии Алексей Шеметов и представители производственных служб подразделения. В ходе визита гости увидели возможности учреждения и ассортимент  выпускаемой продукции.

Основным видом приносящей доход деятельности ИК-21 является деревообработка. В ЦТАО имеется современное оборудование, на котором возможен выпуск продукции из оцилиндрованного бревна. Поэтому в ходе посещения представители муниципальных учреждений особое внимание обратили именно на данные изделия.  В рамках предварительных договоренностей и проведенной встречи между руководителями образовательных учреждений и ИК-21 заключен договор поставки теневого навеса и садовой мебели из оцилиндрованного бревна, а также обрезных пиломатериалов на сумму свыше 950 тысяч рублей. Всё это пойдёт на благоустройство территории детского лагеря "Буревестник", который работает в летний период в Плесецком округе.

 

 

20 апрель 11:41 | : Экономика

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