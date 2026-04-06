Архангелогородцы чаще всего испытывают стресс из-за токсичных коллег

Самым частым источником стресса на работе является поведение коллег (12%). Токсичность, склоки, грубость и сплетни — то, что раздражает больше всего. На втором месте — отношение руководителя к подчиненным (10%). Тех, кого беспокоит непрофессионализм руководства, — 7%. Четвертую строчку делят некомпетентность коллег и нестабильность работы предприятия (по 5%). 


В качестве главной темы для переживаний 4% голосов набрали авралы, по 3% — перегрузки, клиенты, бардак в процессах, безделье, размытые задачи и низкая зарплата. 13% жителей Архангельска не испытывает стресс на работе.

Мужчины более остро реагируют на некомпетентность начальства и чаще отмечают непрофессионализм сослуживцев. Женщины же больше страдают от поведения коллег и руководства, а также от клиентов и общей неорганизованности.
 

21 май 08:00

