15% работодателей Архангельска заинтересованы в трудовых династиях

15% архангельских компаний организуют для детей сотрудников профориентационные мероприятия. Чаще всего речь идёт о днях открытых дверей и экскурсиях на производство или в лаборатории, встречах детей с сотрудниками, профориентационной диагностике, тренингах и лекциях, участии сотрудников компаний в школьных классных часах.

Также работодатели проводят олимпиады и конкурсы на профессиональную тематику, организуют летние трудовые лагеря и стажировки для несовершеннолетних, финансируют профориентационные бизнес-игры и обучение подростков работе с ПО. Ещё 25% работодателей не ведут профориентационную работу сейчас, но хотели бы наладить эту практику. Не видят в этом необходимости 43% компаний.



Среди родителей школьников лишь 5% респондентов сообщили, что в их компаниях проводятся профориентационные мероприятия для детей сотрудников. 52% родителей хотели бы, чтобы их работодатель организовал такую работу. Запрос к своему работодателю на профориентационную работу с детьми выше среди родителей до 40 лет: 72% из них хотели бы появления таких мероприятий (против 48% среди родителей 40 лет и старше).

