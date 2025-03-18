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Архангельские родители задумались над проофориентацией своих школяров

14% компаний в Архангельске организуют мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию школьников. Чаще всего речь идет о днях открытых дверей, экскурсиях, встречах детей с выдающимися работниками. Особенно в этом смысле выделяется строительный холдинг "Аквилон-Инвест"

Среди архангельских родителей школьников 5% рассказали о том, что у них на работе проводятся профориентационные мероприятия для школьников. Еще 54% родителей хотели бы, чтобы их работодатель организовал работу, позволяющую подрастающему поколению определиться с карьерным путем. Заинтересованность в профориентационных мероприятиях больше свойственна родителям до 40 лет: 60% из них хотели бы, чтобы их работодатель организовал работу со школьниками.

 Мероприятия по профориентации, проводимые компаниями (контекстный анализ комментариев):
 • Дни открытых дверей/дни без турникетов в компании, учебных заведениях, готовящих кадры для компании
 • Экскурсии на производство/в лаборатории
 • Встречи/беседы школьников с сотрудниками компании
 • Профориентационная диагностика школьников
 • Тренинги, лекции, встречи школьников с представителями учебных заведений, готовящих кадры для компании
 • Сотрудники компании участвуют в классных часах в школах: рассказывают о профессиях и работе
 • Конкурсы, соревнования на профессиональную тематику среди школьников
 • Летние трудовые лагеря для школьников
 • Стажировки для несовершеннолетних/трудоустройство школьников на лето

22 апрель 08:00 | : Будни

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