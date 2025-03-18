Архангельские родители задумались над проофориентацией своих школяров

14% компаний в Архангельске организуют мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию школьников. Чаще всего речь идет о днях открытых дверей, экскурсиях, встречах детей с выдающимися работниками. Особенно в этом смысле выделяется строительный холдинг "Аквилон-Инвест"

Среди архангельских родителей школьников 5% рассказали о том, что у них на работе проводятся профориентационные мероприятия для школьников. Еще 54% родителей хотели бы, чтобы их работодатель организовал работу, позволяющую подрастающему поколению определиться с карьерным путем. Заинтересованность в профориентационных мероприятиях больше свойственна родителям до 40 лет: 60% из них хотели бы, чтобы их работодатель организовал работу со школьниками.

Мероприятия по профориентации, проводимые компаниями (контекстный анализ комментариев):

• Дни открытых дверей/дни без турникетов в компании, учебных заведениях, готовящих кадры для компании

• Экскурсии на производство/в лаборатории

• Встречи/беседы школьников с сотрудниками компании

• Профориентационная диагностика школьников

• Тренинги, лекции, встречи школьников с представителями учебных заведений, готовящих кадры для компании

• Сотрудники компании участвуют в классных часах в школах: рассказывают о профессиях и работе

• Конкурсы, соревнования на профессиональную тематику среди школьников

• Летние трудовые лагеря для школьников

• Стажировки для несовершеннолетних/трудоустройство школьников на лето