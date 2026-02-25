Скидки на коммуналку и новые расчеты: кому положены льготы на ЖКУ в 2026 году

Федеральные льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг по-прежнему доступны участникам боевых действий, инвалидам, многодетным семьям и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. О том, кто может претендовать на снижение платежей, а кто — на адресную субсидию, напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев .

Как передает ТАСС, парламентарий уточнил размеры государственной поддержки, которые различаются в зависимости от категории граждан.

Кому положена полная компенсация?

Сто процентов расходов на коммунальные услуги государство компенсирует Героям России, Героям Советского Союза и Героям Труда .

50-процентная скидка

Ровно половину стоимости коммуналки оплачивают за счет бюджета следующие категории:





Категория получателей Размер поддержки Инвалиды всех групп 50% Семьи с детьми-инвалидами 50% Ветераны боевых действий 50% Участники специальной военной операции 50% Участники Великой Отечественной войны 50% Жители блокадного Ленинграда 50% Бывшие узники концлагерей 50% «Чернобыльцы» и приравненные к ним лица 50%

Многодетные семьи

Для этой категории федеральным законодательством установлена скидка не менее 30%. При этом региональные власти вправе увеличивать ее размер за счет собственных бюджетных средств .

Как регионы расширяют поддержку

Многие субъекты Федерации дополняют федеральный список льготников. Как отметил Кошелев, в отдельных регионах действуют дополнительные меры поддержки для пенсионеров, работников социальной сферы и ветеранов труда .

Если вы не льготник: субсидия для всех

Граждане, которые не входят в перечисленные категории, но вынуждены тратить на «коммуналку» более 22% от совокупного дохода семьи, имеют право оформить субсидию. В ряде регионов этот порог снижен — например, до 15–18% .

Что изменилось с 2026 года

При расчете субсидий в текущем году учитывается новый прожиточный минимум. В среднем по стране он составляет 18 939 рублей на человека. Для пенсионеров эта планка установлена на уровне 16 288 рублей .

Если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, применяется понижающий коэффициент. Это увеличивает сумму выплаты и делает субсидию доступной для большего числа граждан .

Важные условия получения субсидии

При обращении за субсидией следует учитывать несколько ключевых моментов:

— Доходы за 6 месяцев. Субсидия рассчитывается на основании доходов всех зарегистрированных в жилом помещении граждан за последние полгода. Учитываются зарплата, пенсии, пособия, алименты и даже доходы от сдачи имущества в аренду .

— Отсутствие долга. Обязательным условием является отсутствие подтвержденной судебным решением задолженности по оплате ЖКУ за последние три года. Временные финансовые трудности и неоплата нескольких месяцев основанием для отказа не являются .

— Как подать заявление. Оформить льготу или субсидию можно через портал «Госуслуги», в многофункциональном центре (МФЦ) или в органах социальной защиты населения .

Чем льгота отличается от субсидии

Льготы представляют собой установленное государством снижение платы за жилье и коммунальные услуги или компенсацию части расходов. Они закреплены статьей 160 Жилищного кодекса РФ .

Субсидия — это денежная выплата, которая не зависит от социального статуса. Ее размер рассчитывают индивидуально с учетом доходов семьи, площади жилья и региональных нормативов стоимости коммунальных услуг.