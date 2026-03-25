Студенты САФУ стали победителями во всероссийском Хакатоне

Проект «Кампус инноваций Samsung (ИТ Академия)» подвел итоги ежегодного студенческого хакатона. Девиз Хакатона этого года: «Найди себя в больших данных!»

Хакатон прошел 18-19 апреля одновременно в 10 университетах России: РТУ МИРЭА (Москва), САФУ (Архангельск), ВГУ (Воронеж), ИГУ (Иркутск), КФУ (Казань), КГУ (Курск), СибГУТИ (Новосибирск), ЮФУ (Ростов-на-Дону), ТПУ (Томск), ЮУрГУ (Челябинск). Индустриальными партнерами Хакатона выступили компании ПАО «ВК Цифровые технологии» (VK Tech) и Группа Arenadata.

Для студентов мероприятие стало уникальной возможностью практического погружения в совершенно незнакомые задачи одной из самых динамично развивающихся ИТ-сфер. Хакатон этого года стал самым массовым в истории его проведения. В течение двух дней 248 студентов из 10 университетов в составе 92 команд соревновались в умении создавать эффективные методы информационного поиска в больших данных, анализировать информацию, разрабатывать продукт в соответствии с пожеланиями пользователя.

Участникам были предложены на выбор два задания, составленные экспертами технологических партнеров трека «Большие данные» проекта «Кампус инноваций Samsung (ИТ Академия)» — ПАО «ВК Цифровые технологии» (VK Tech) (решали 34% команд) и Группы Arenadata (66%). В задании от VK Tech участникам было предложено создать прототип поискового движка для корпоративного цифрового рабочего пространства. Задание от Arenadata предполагало выявление в файлах персональных данных и составление отчета для обеспечения их надежного хранения.

Для подготовки участников к решению задач Хакатона индустриальные партнеры провели три мастер-класса. Каждой команде был предоставлен облачный кластер VK с настроенной инфраструктурой. Студентам предстояло изучить предметную область, научиться пользоваться инструментами обработки и анализа больших данных, а также освоить навыки работы с инструментами искусственного интеллекта.

Победители Хакатона были определены на основании метрик качества полученных решений, итоговых выступлений команд, а также экспертного анализа исходного кода.

Абсолютным победителем в решении задачи компании VK Tech стала команда «азаза» (САФУ, Архангельск), все участники этой команды являются выпускниками либо учащимися трека «Большие данные» Кампуса инноваций Samsung. Второе и третье места заняли команды «ИИКбо» (РТУ МИРЭА, Москва) и «Кофе с коньяком» (ЮУрГУ, Челябинск).

Абсолютным победителем в решении задачи компании Группы Arenadata стала команда ВЮА (САФУ, Архангельск). Двое из участников команды также являются выпускниками трека «Большие данные» Кампуса инноваций Samsung. Второе и третье места заняли команды «Без имени» (КГУ, Курск) и «Молчаливые капибары» (САФУ, Архангельск).