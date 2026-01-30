Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Вы сидите, мы вас сторожим". У сотрудников УИС Поморья профессиональный праздник

Сегодня, 12 марта, в России отмечается День работника уголовно-исполнительной системы. В Поморье поздравления принимают более 3800 человек - это коллектив сотрудников и гражданского персонала УФСИН России по Архангельской области, обеспечивающий правопорядок и законность на территории исправительных учреждений, а также оказывающий помощь взаимодействующим ведомствам в Поморье.

Эта дата установлена указом Президента РФ в ноябре 2010 году. История тюремного ведомства в России берёт своё начало в 1879 году, когда 12 марта в составе Министерства внутренних дел Российской Империи впервые был образован высший руководящий орган, призванный осуществлять непосредственное руководство всеми тюремными учреждениями страны – Главное тюремное управление. Это событие стало знаковым для уголовно – исполнительной системы. Первый начальник Главного тюремного управления Михаил Николаевич Галкин-Враской преобразовал тюремное дело во многих направлениях: от расширения мест заключения до развития духовно – нравственного просвещения заключённых. В 1887 году действительному тайному советнику Галкину-Враскому городской думой Архангельска было  присвоено звание «Почетный гражданин Архангельска». Почти за полтора столетия уголовно-исполнительная система прошла масштабный путь трансформации, где в настоящее время приоритетными являются принципы законности и гуманизма, а также оказание содействия с ресоциализации осужденных.

На сегодняшний день в УФСИН России по Архангельской области несут службу около 2600 аттестованных сотрудников и работают почти 1200 гражданских служащих. Это сплоченная команда профессионалов: сотрудники оперативных, режимных, тыловых и производственных служб, психологи, социальные работники, медики,  кинологи и юристы.

Современный этап развития ведомства характеризуется масштабным обновлением. Ключевым вектором работы стала реализация Федерального закона «О пробации в РФ», направленного на комплексную поддержку лиц, оступившихся и столкнувшихся с жизненными трудностями. В регионе активно расширяется сеть исправительных центров, позволяющих осужденным сохранять социальные связи и трудиться на благо общества.

Ежедневный труд сотрудников УИС - это сложная и ответственная миссия. Офицеры обеспечивают надежную охрану и безопасность в колониях особого, строгого и общего режимов. Огромный вклад в социализацию вносят сотрудники колоний-поселений. Особого признания заслуживает работа офицеров уголовно-исполнительной инспекции: не считаясь с личным временем, они контролируют исполнение наказаний без лишения свободы, помогая гражданам исправиться, не разрывая связей с семьей.

- Служба в уголовно-исполнительной системе требует не только глубоких профессиональных знаний, но и огромной моральной стойкости, выдержки и верности офицерской чести. Сегодня перед нами стоят масштабные государственные задачи: мы не просто обеспечиваем изоляцию лиц, преступивших закон, но и стоим на страже интересов общества. Каждый сотрудник - от младшего начальствующего состава до офицера - вносит свой вклад в укрепление правопорядка в Поморье и возвращение граждан к полноценной жизни, - отметил временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Архангельской области Максим Трефяк.

В этот праздничный день особые слова благодарности звучат в адрес ветеранов службы, чьи опыт и традиции являются фундаментом для воспитания молодого поколения офицеров. Мужество, выдержка и преданность избранному делу остаются главными качествами тех, кто отвечает за правопорядок в Архангельской области.

 

12 март 11:03 | : Будни

Главные новости


Минздрав РФ нашел дизайнерский выход из кризиса
"Баллада о детском враче" и другие. Стихи к 8-му марта

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (126)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20