"Вы сидите, мы вас сторожим". У сотрудников УИС Поморья профессиональный праздник

Сегодня, 12 марта, в России отмечается День работника уголовно-исполнительной системы. В Поморье поздравления принимают более 3800 человек - это коллектив сотрудников и гражданского персонала УФСИН России по Архангельской области, обеспечивающий правопорядок и законность на территории исправительных учреждений, а также оказывающий помощь взаимодействующим ведомствам в Поморье.

Эта дата установлена указом Президента РФ в ноябре 2010 году. История тюремного ведомства в России берёт своё начало в 1879 году, когда 12 марта в составе Министерства внутренних дел Российской Империи впервые был образован высший руководящий орган, призванный осуществлять непосредственное руководство всеми тюремными учреждениями страны – Главное тюремное управление. Это событие стало знаковым для уголовно – исполнительной системы. Первый начальник Главного тюремного управления Михаил Николаевич Галкин-Враской преобразовал тюремное дело во многих направлениях: от расширения мест заключения до развития духовно – нравственного просвещения заключённых. В 1887 году действительному тайному советнику Галкину-Враскому городской думой Архангельска было присвоено звание «Почетный гражданин Архангельска». Почти за полтора столетия уголовно-исполнительная система прошла масштабный путь трансформации, где в настоящее время приоритетными являются принципы законности и гуманизма, а также оказание содействия с ресоциализации осужденных.

На сегодняшний день в УФСИН России по Архангельской области несут службу около 2600 аттестованных сотрудников и работают почти 1200 гражданских служащих. Это сплоченная команда профессионалов: сотрудники оперативных, режимных, тыловых и производственных служб, психологи, социальные работники, медики, кинологи и юристы.

Современный этап развития ведомства характеризуется масштабным обновлением. Ключевым вектором работы стала реализация Федерального закона «О пробации в РФ», направленного на комплексную поддержку лиц, оступившихся и столкнувшихся с жизненными трудностями. В регионе активно расширяется сеть исправительных центров, позволяющих осужденным сохранять социальные связи и трудиться на благо общества.

Ежедневный труд сотрудников УИС - это сложная и ответственная миссия. Офицеры обеспечивают надежную охрану и безопасность в колониях особого, строгого и общего режимов. Огромный вклад в социализацию вносят сотрудники колоний-поселений. Особого признания заслуживает работа офицеров уголовно-исполнительной инспекции: не считаясь с личным временем, они контролируют исполнение наказаний без лишения свободы, помогая гражданам исправиться, не разрывая связей с семьей.

- Служба в уголовно-исполнительной системе требует не только глубоких профессиональных знаний, но и огромной моральной стойкости, выдержки и верности офицерской чести. Сегодня перед нами стоят масштабные государственные задачи: мы не просто обеспечиваем изоляцию лиц, преступивших закон, но и стоим на страже интересов общества. Каждый сотрудник - от младшего начальствующего состава до офицера - вносит свой вклад в укрепление правопорядка в Поморье и возвращение граждан к полноценной жизни, - отметил временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Архангельской области Максим Трефяк.

В этот праздничный день особые слова благодарности звучат в адрес ветеранов службы, чьи опыт и традиции являются фундаментом для воспитания молодого поколения офицеров. Мужество, выдержка и преданность избранному делу остаются главными качествами тех, кто отвечает за правопорядок в Архангельской области.