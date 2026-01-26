Педагог из УФСИН Поморья стала "Заслуженным учителем России"

Учителю средней общеобразовательной школы, действующей на территории воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ), Ольге Зыковой присвоено высокое почетное звание.

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу Ольге Викторовне присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Награду учителю школы АВК вручил директор ФСИН России Аркадий Гостев.

В 1984 году Ольга Зыкова окончила Архангельский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт имени М.В. Ломоносова специальности «Учитель математики и физики». Этап трудоустройства прошел очень быстро, в отделе образования ей сказали, что имеется вакансия в школе, которая находится на закрытой территории. Так Ольга Викторовна и связала свою педагогическую судьбу с трудными подростками.

Более 40 лет она работает школе АВК. В ее трудовой книжке единственная запись - принята на должность учителя Архангельской воспитательно-трудовой колонии. Ольга Викторовна - творческий учитель, который использует богатый арсенал форм и методов обучения учащихся, в совершенстве владеет новыми образовательными и информационными технологиями. Чтобы заинтересовать предметом трудных подростков, она проводит уроки с использованием мультимедийных средств обучения, видео-, аудиоаппаратуры, разрабатывает собственные презентации.

Большое внимание педагог уделяет внеклассной работе с воспитанниками по предмету, организует для них тематические декады, уроки-путешествия.