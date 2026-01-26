Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Педагог из УФСИН Поморья стала "Заслуженным учителем России"

Учителю средней общеобразовательной школы, действующей на территории воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ), Ольге Зыковой присвоено высокое почетное звание.

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу Ольге Викторовне присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Награду учителю школы АВК вручил директор ФСИН России Аркадий Гостев. 

В 1984 году Ольга Зыкова окончила Архангельский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт имени М.В. Ломоносова специальности «Учитель математики и физики». Этап трудоустройства прошел очень быстро, в отделе образования ей сказали, что имеется вакансия в школе, которая находится на закрытой территории.  Так Ольга Викторовна и связала свою педагогическую судьбу с трудными подростками. 

Более 40 лет она работает школе АВК. В ее трудовой книжке единственная запись - принята на должность учителя Архангельской воспитательно-трудовой колонии. Ольга Викторовна - творческий учитель, который использует богатый арсенал форм и методов обучения учащихся, в совершенстве владеет новыми образовательными и информационными технологиями. Чтобы заинтересовать предметом трудных подростков, она проводит уроки с использованием мультимедийных средств обучения, видео-, аудиоаппаратуры, разрабатывает собственные презентации. 

Большое внимание педагог уделяет внеклассной работе с воспитанниками по предмету, организует для них тематические декады, уроки-путешествия. 

 

10 март 10:08 | : Будни

Главные новости


"Баллада о детском враче" и другие. Стихи к 8-му марта
С весенним настроением. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (93)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20