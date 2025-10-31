Аналитики назвали сферы, где женщины-руководители в Архангельской области заняли большинство кресел

В преддверии 8 Марта эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru подготовили исследование о положении женщин на руководящих позициях в Архангельской области. Выяснилось, что в некоторых отраслях представительницы прекрасного пола прочно удерживают лидерство, однако зарплатная планка топ-менеджеров все еще значительно ниже мужской.

Согласно данным анализа, наибольшая доля женщин на руководящих должностях в регионе зафиксирована в сфере управления персоналом и тренингов — здесь они занимают 71% руководящих кресел. В пятерку лидеров также вошли:

Розничная торговля — 69%; Медицина и фармацевтика — 68%; Финансы и бухгалтерия — 66%; Наука и образование — 66%.

Всего же эксперты насчитали 11 профессиональных областей, где доля резюме от женщин-руководителей превышает 50%. В их числе также страхование (65%), искусство и массмедиа (60%), административный персонал (56%), маркетинг и PR (55%) и даже юриспруденция (52%).

Портрет типичного женского топ-менеджера в Архангельской области — это специалист в возрасте от 35 до 44 лет (45% от всех руководителей-женщин). Еще 29% управленцев — дамы старше 45 лет.

Впрочем, дорогу молодым: доля руководителей до 34 лет наиболее высока в сферах, традиционно считавшихся мужскими. Так, в IT женщины до 34 лет составляют 36% от всех топ-менеджеров в отрасли, в строительстве и недвижимости — 34%, а в туризме и ресторанном бизнесе — 29%.

Интересно, что уровень дополнительного образования у мужчин и женщин, претендующих на высокие посты, одинаков — по 37% тех и других имеют соответствующие дипломы и сертификаты.

Несмотря на высокую долю присутствия в управлении, зарплатные ожидания женщин-руководителей в Архангельской области остаются значительно скромнее мужских. В среднем женщины-управленцы рассчитывают на 86,9 тысячи рублей, что на 34% ниже запросов мужчин (132,3 тысячи).

Самый существенный разрыв в ожиданиях зафиксирован в медицине и фармацевтике: женщины там готовы работать в среднем за 50,1 тысячи рублей, тогда как мужчины-коллеги оценивают свой труд вдвое дороже — в 100 тысяч. В сфере добычи сырья разрыв составляет 45% (55,1 тыс. против 100,4 тыс.), а среди рабочего персонала — 43% (40,3 тыс. против 70,2 тыс.).

Минимальная разница в запросах оказалась в творческих профессиях: в сфере искусства, развлечений и массмедиа женщины просят лишь на 1% меньше мужчин (49,9 тыс. и 50,3 тыс. соответственно). Почти достигнут паритет в административной сфере и среди юристов, где разрыв составляет 13%.

*Опрос проведен на основе анализа резюме, размещенных на платформе hh.ru в 2025-2026 годах.*