Архангельский питомник УФСИН передал пять щенков бельгийской овчарки для службы в Петербург

Племенной питомник служебного собаководства при исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области направил пять щенков породы бельгийская овчарка для прохождения службы в другом регионе. Четвероногие новобранцы пополнят ряды кинологической службы ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Щенки с говорящими именами Один, Орион, Оникс, Омега и Оника родились в сентябре прошлого года. Первые пять месяцев жизни будущие защитники правопорядка провели под руководством опытных наставников: они прошли курс воспитательной дрессировки, освоили навыки преодоления полосы препятствий, а также закрепили необходимые поисковые и игровые качества.
Выбор пал на бельгийских овчарок неслучайно. Эта порода, в частности ее разновидность малинуа, высоко ценится специалистами за выдающиеся рабочие характеристики .
🔍 Почему бельгийские овчарки — элита служебного собаководства
Кинологи отмечают целый ряд преимуществ этих собак перед другими породами:
На новом месте службы собакам предстоит пройти курс специальной подготовки и привыкнуть к своим напарникам-кинологам. К выполнению служебных обязанностей Один, Орион, Оникс, Омега и Оника приступят только после успешной сдачи нормативов по своему профилю.