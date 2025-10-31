Архангельский питомник УФСИН передал пять щенков бельгийской овчарки для службы в Петербург

Племенной питомник служебного собаководства при исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области направил пять щенков породы бельгийская овчарка для прохождения службы в другом регионе. Четвероногие новобранцы пополнят ряды кинологической службы ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Щенки с говорящими именами Один, Орион, Оникс, Омега и Оника родились в сентябре прошлого года. Первые пять месяцев жизни будущие защитники правопорядка провели под руководством опытных наставников: они прошли курс воспитательной дрессировки, освоили навыки преодоления полосы препятствий, а также закрепили необходимые поисковые и игровые качества.

Выбор пал на бельгийских овчарок неслучайно. Эта порода, в частности ее разновидность малинуа, высоко ценится специалистами за выдающиеся рабочие характеристики .

🔍 Почему бельгийские овчарки — элита служебного собаководства

Кинологи отмечают целый ряд преимуществ этих собак перед другими породами:

Скорость и выносливость: по быстроте реакции у бельгийских овчарок почти нет конкурентов . Высокий интеллект и обучаемость: они считаются одной из самых умных пород, легко усваивают новые команды и любят работать . "Бельгийские овчарки сейчас пользуются большой популярностью, они очень активные, всегда работают на драйве, хорошо находят контакт с кинологом", — отмечают специалисты . Универсальность: собаки успешно используются в различных службах — полиции, армии, спасательных операциях . Они отлично подходят для поиска людей по следу, обнаружения наркотических средств, взрывных устройств и задержания преступников . Неприхотливость: представители породы легко переносят как холод, так и жару, что немаловажно для службы в разных климатических условиях . Благодаря густому подшерстку они хорошо защищены от сырости и холода .

На новом месте службы собакам предстоит пройти курс специальной подготовки и привыкнуть к своим напарникам-кинологам. К выполнению служебных обязанностей Один, Орион, Оникс, Омега и Оника приступят только после успешной сдачи нормативов по своему профилю.