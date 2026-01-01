УФСИН Архангельской области прирастает щенками овчарки

В племенном питомнике служебного собаководства исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) появились пятеро щенков.

Две недели назад новое потомство дала немецкая овчарка Иджи. Случилось это в новогодние праздники. Кинологи питомника дежурили возле нее в течение недели, чтобы все прошло без осложнений. За пять лет своей жизни у собаки-мамы это уже третий помет. В этот раз она родила пятеро щенят. Им уже дали звучные клички Персей, Патрон, Парма, Пэрри, Прайма. Пока они познают мир закрытыми глазами, ползая вокруг своей мамы. Будущие служебные собаки с первых дней жизни находятся под пристальным вниманием опытных кинологов и ветеринарного врача.

С двухмесячного возраста малыши начнут осваивать азы служебной подготовки. Их ждёт увлекательный процесс обучения в игровой форме, во время которого специалисты будут развивать природные инстинкты и способности четвероногих воспитанников. Во время таких занятий и будут зафиксированы особенности их характера, каждый щенок покажет свои сильные стороны, и тогда можно будет определить его специализацию и дать рекомендации по профилю применения.

Прошлое потомство Иджи уже несет службу в кинологических подразделениях. И это исправительные учреждения не только Архангельской области, а также УФСИН России по Республике Карелия, ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УФСИН России по Новгородской области.

На сегодняшний день в питомнике УФСИН содержатся пять племенных овчарок пород немецкая и бельгийская овчарка (малинуа).