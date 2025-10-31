В Вельске преподаватель техникума получил взятку продуктами за закрытие «хвостов»

Вельский районный суд вынес приговор исполняющему обязанности директора местного сельскохозяйственного техникума, который уличен в коррупционных преступлениях. Педагог признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

Как установило следствие, в сентябре 2025 года осужденный, используя свое служебное положение, предложил двум студентам техникума помощь в ликвидации академической задолженности. Преподаватель пообещал юношам проставить удовлетворительные оценки по нескольким дисциплинам без фактической проверки знаний, что позволило бы избежать отчисления. Однако услугу педагог решил оценить не в денежном эквиваленте: в качестве оплаты он запросил у учащихся продукты питания.

Студенты передали преподавателю часть оговоренной продукции. Общая стоимость полученного «вознаграждения» составила около 8 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину лишь частично. Тем не менее суд, согласившись с позицией прокуратуры, назначил наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.