Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Вельске преподаватель техникума получил взятку продуктами за закрытие «хвостов»

Вельский районный суд вынес приговор исполняющему обязанности директора местного сельскохозяйственного техникума, который уличен в коррупционных преступлениях. Педагог признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

Как установило следствие, в сентябре 2025 года осужденный, используя свое служебное положение, предложил двум студентам техникума помощь в ликвидации академической задолженности. Преподаватель пообещал юношам проставить удовлетворительные оценки по нескольким дисциплинам без фактической проверки знаний, что позволило бы избежать отчисления. Однако услугу педагог решил оценить не в денежном эквиваленте: в качестве оплаты он запросил у учащихся продукты питания.

Студенты передали преподавателю часть оговоренной продукции. Общая стоимость полученного «вознаграждения» составила около 8 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину лишь частично. Тем не менее суд, согласившись с позицией прокуратуры, назначил наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

02 март 11:28 | : Будни

Главные новости


Потерянный стыд. Гревцов рвется в Госдуму
Рождественская история. Как это было в СССР

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (18)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20