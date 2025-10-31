В Архангельске транспортные полицейские изъяли у северодвинца более 25 граммов гашиша

Сотрудники транспортной полиции пресекли канал поставки наркотиков в регион. В результате оперативно-розыскных мероприятий на железнодорожном перегоне "Северодвинск – Рикасиха" был задержан 22-летний житель города корабелов, подозреваемый в незаконном обороте запрещенных веществ.

Как установили правоохранители, молодой человек договорился о покупке наркотика через интернет. С помощью мобильного телефона он связался с неизвестным собеседником и перевел ему 45 тысяч рублей за «товар» для личного употребления. Координаты тайника-закладки находились прямо у железнодорожных путей, куда северодвинец и отправился за «кладом».

В момент задержания молодой человек попытался замести следы и выбросил сверток с содержимым в снег. Однако это не помогло ему избежать ответственности: в ходе осмотра места происшествия запрещенное вещество было обнаружено и изъято.

Проведенная экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством – гашишем. Общая масса изъятого составила более 25 граммов, что в соответствии с законодательством относится к крупному размеру.

В отношении северодвинца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.