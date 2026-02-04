Вверх
Дмитрий Морев: "От всей души!"

Глава Архангельска Дмитрий Морев поздравил горожан с государственным праздником – Днем защитника Отечества:

 - Этот праздник - дань глубокого уважения и памяти о поколения победителей, чей пример стал надежной опорой для бойцов спецоперации.

 Сегодня мы объединились в стремлении развивать экономику, прививать детям традиционные ценности, которые во все времена делали нас сильными и непобедимыми. Мы вместе участвуем в гуманитарных акциях, трудимся в разных сферах, чтобы придать новый импульс развитию нашего города.

 От всей души желаю здоровья и мира, счастья каждой семье Архангельска. Именно в семье рождается сила общества, стойкость и уверенность в завтрашнем дне. Новых побед и движения вперед, город воинской славы Архангельск!

23 февраль 10:13 | : Будни

