Дмитрий Морев: "От всей души!"

Глава Архангельска Дмитрий Морев поздравил горожан с государственным праздником – Днем защитника Отечества:

- Этот праздник - дань глубокого уважения и памяти о поколения победителей, чей пример стал надежной опорой для бойцов спецоперации.

Сегодня мы объединились в стремлении развивать экономику, прививать детям традиционные ценности, которые во все времена делали нас сильными и непобедимыми. Мы вместе участвуем в гуманитарных акциях, трудимся в разных сферах, чтобы придать новый импульс развитию нашего города.

От всей души желаю здоровья и мира, счастья каждой семье Архангельска. Именно в семье рождается сила общества, стойкость и уверенность в завтрашнем дне. Новых побед и движения вперед, город воинской славы Архангельск!