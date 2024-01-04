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Дмитрий Морев пожелал всем профессиональных побед

Сегодня в России отмечается День Весны и Труда. Архангелогородцев с государственным праздником поздравляет глава города Дмитрий Морев.

 - Жизнь стремительно идет вперед, наш город меняется, а вместе с ним меняются и люди. Но многие традиции остаются неизменными: одна из них – первомайские праздники.

 В нашей стране день 1 Мая стал символом мира и трудолюбия, доброго и ответственного отношения к своему делу. И сегодня по-прежнему вызывает уважение стремление работать с отдачей, расти в своей профессии, приносить пользу семье, коллективу, городу и стране.

 Желаю профессиональных побед молодежи и уже состоявшимся специалистам: раскрывайте свои таланты, воплощайте в жизнь современные идеи, применяйте передовые технологии! Благодарю за ценный опыт и поддержку ветеранов!

 Пусть этот праздничный день вдохновит вас на новые свершения, придаст энергии, уверенности, оптимизма. Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира, счастья и успехов! – говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.

 

01 май 09:28 | : Будни

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