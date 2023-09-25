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Дмитрий Морев о необходимости межнационального мира в Архангельске

4 ноября в России - День народного единства. Праздник с историческим смыслом отмечается в этом году уже 19-й раз. Горожан поздравляет глава Архангельска Дмитрий Морев:

 - Этот праздник напоминает нам о подвиге народа, многовековых традициях межнациональной дружбы, силе единения. История нашей страны, региона и города наглядно свидетельствует: именно умение объединяться и действовать сообща позволяет достигать поставленных целей.

Наш город всегда славился гостеприимством, доброжелательностью и приятием разных культур. Сейчас мы проживаем непростое время, когда единение необходимо, а наша сила и уверенность в завтрашнем дне – в сплоченности, в поддержке друг друга, заботе об окружающих.

 Желаю всем успехов в деле служения России, здоровья, мира и благополучия!

 

04 ноябрь 11:29 | : Политика

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