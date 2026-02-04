Вверх
23 февраля в Архангельске - мужской день облома с подарками

Каждый шестой мужчина мечтает получить подарок на 23 Февраля в денежном эквиваленте.

Деньги — самый желанный подарок для архангельских мужчин на День защитника Отечества (17% голосов опрошенных). Причем среди молодых респондентов до 35 лет этот вариант лидирует с большим отрывом (24%), тогда как среди мужчин среднего возраста (35—45 лет) таких 15%, а среди поколения 45+ — 16%.

 На втором месте по популярности — техника и инструменты для строительства и ремонта (7%), здесь запросы ожидаемо выше у мужчин после 35 лет: 8% среди 35—45-летних и 7% среди тех, кто старше, против всего 4% среди молодежи. Путешествия занимают третью строчку с 6% голосов — этот вариант одинаково привлекателен для всех возрастов. По 5% респондентов мечтают о новом смартфоне (особенно молодые люди до 35 лет — 8%), по 4% — о парфюме, книге или товарах для спорта. Компьютерные игры в качестве подарка рассматривают 5% мужчин до 35 лет, тогда как после 45 лет этот вариант не набрал и 1%.

 Однако реальность, как это часто бывает, расходится с мечтами. Каждый четвертый мужчина в Архангельске на 23 Февраля обычно остается без подарка. Среди реальных презентов на первом месте — одежда и аксессуары: носки, белье, футболки (21%), на втором — парфюмерия и средства по уходу (12%), то есть классический набор, который уже давно стал мемом. Любовь, заботу и внимание получают в подарок 6% опрошенных.

Деньги в реальности дарят лишь каждому двадцатому. Столько же (по 5%) обычно получают бритвенные принадлежности или «всякую ерунду». Алкоголь достается 3% мужчин, деликатесы — 2%, инструменты или кружки — по 1%.




