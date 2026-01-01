Глава Архангельска поздравил победителей премии «Спортивный Олимп» и рассказал о развитии отрасли в городе

В Архангельске состоялась 30-я, юбилейная, церемония вручения городской премии «Спортивный Олимп». В рамках торжества более 30 лучших спортсменов, тренеров и юных надежд Поморья были отмечены за выдающиеся достижения в 2025 году. Полный список победителей будет опубликован в официальной группе администрации города «Открытый Архангельск».

Кроме того, наград удостоились 15 ветеранов спорта, которые своим примером активно пропагандируют здоровый образ жизни среди горожан.

Особенностью этого года стало проведение масштабного научно-практического форума, который собрал более ста руководителей спортивных школ, тренеров и атлетов. «Уверен, что обмен опытом станет прочной основой для новых побед и развития нашего городского спорта», — отметил в своём комментарии глава Архангельска Дмитрий Морев.

Он также подчеркнул, что спорт — неотъемлемая часть жизни архангелогородцев. В городе культивируется более 70 видов спорта, в детско-юношеских школах занимаются свыше 6 тысяч детей, а в каждой общеобразовательной школе работают спортивные клубы. С каждым годом растёт число взрослых, которые выбирают активный образ жизни, посещая тренажёрные залы и групповые занятия.

«Наши спортсмены достойно представляют город в составе сборных области и страны. Этот успешный курс на массовость, доступность и высокие результаты мы обязательно сохраним и усилим в ближайшие пять лет», — заявил Дмитрий Морев.