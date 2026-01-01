Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Глава Архангельска поздравил победителей премии «Спортивный Олимп» и рассказал о развитии отрасли в городе

В Архангельске состоялась 30-я, юбилейная, церемония вручения городской премии «Спортивный Олимп». В рамках торжества более 30 лучших спортсменов, тренеров и юных надежд Поморья были отмечены за выдающиеся достижения в 2025 году. Полный список победителей будет опубликован в официальной группе администрации города «Открытый Архангельск».

Кроме того, наград удостоились 15 ветеранов спорта, которые своим примером активно пропагандируют здоровый образ жизни среди горожан.

Особенностью этого года стало проведение масштабного научно-практического форума, который собрал более ста руководителей спортивных школ, тренеров и атлетов. «Уверен, что обмен опытом станет прочной основой для новых побед и развития нашего городского спорта», — отметил в своём комментарии глава Архангельска Дмитрий Морев.

Он также подчеркнул, что спорт — неотъемлемая часть жизни архангелогородцев. В городе культивируется более 70 видов спорта, в детско-юношеских школах занимаются свыше 6 тысяч детей, а в каждой общеобразовательной школе работают спортивные клубы. С каждым годом растёт число взрослых, которые выбирают активный образ жизни, посещая тренажёрные залы и групповые занятия.

«Наши спортсмены достойно представляют город в составе сборных области и страны. Этот успешный курс на массовость, доступность и высокие результаты мы обязательно сохраним и усилим в ближайшие пять лет», — заявил Дмитрий Морев.

30 январь 13:20 | : Будни

Главные новости


Битва за детские умы, или Кино под надзором
Сможет ли Трамп захватить Гренландию? Взгляд коммуниста

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (330)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20