В Архангельске обсудили прозрачность ТСЖ и борьбу с мусором от кафе на первом заседании «Школы ЖКХ» в 2026 году

В Архангельске состоялось первое в этом году заседание общественного совета партийного проекта «Единой России» «Школа ЖКХ». На встрече с участием чиновников, надзорных органов, управляющих компаний и общественников обсудили наболевшие проблемы жителей многоквартирных домов.

Ключевой темой стала финансовая отчётность товариществ собственников жилья (ТСЖ). Для повышения прозрачности совет принял решение организовать совместно с Государственной жилищной инспекцией специальные обучающие семинары. На них председателям и бухгалтерам ТСЖ разъяснят новые требования к ведению документации.

Ещё одной острой проблемой, которую подняли на заседании, стало незаконное складирование отходов предприятиями общественного питания на обычных контейнерных площадках. Эта практика приводит к антисанитарии и привлекает грызунов. Для решения вопроса представителям регионального оператора по обращению с ТКО («Экоинтегратор») поручено проверить наличие договоров на вывоз мусора у таких кафе и ресторанов.

Также совет утвердил план работы на 2026 год. В него войдут выездные проверки, мониторинг объектов капитального ремонта в рамках Народной программы, организация праздника «День соседей» и популяризация просветительской настольной игры «Домовой» по вопросам ЖКХ.

«Главная цель нашего партпроекта — выстроить прямой диалог с жителями. Мы не только объясняем, как устроена сфера ЖКХ, но и помогаем архангелогородцам отстаивать свои права, наводить порядок в своих домах и дворах. Подобные встречи позволяют держать острые вопросы на контроле и находить для них рабочие решения», — прокомментировал координатор проекта, депутат областного Собрания Виктор Заря.

Фото предоставлено пресс-службой Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия»