Новодвинские сестры милосердия окормляют госпиталь в Мирном

Участницы новодвинского отделения сестричества милосердия во имя святой Александры Федоровны Романовой провели благотворительную ярмарку. Для нужд военного госпиталя в городе Мирном они собрали 23 тысячи рублей.

На эти средства сестры милосердия приобрели одноразовые пеленки и полотенца.

Ярмарка прошла в Православном культурном центре Новодвинска, ее посетителями стали маленькие и взрослые прихожане местного Покровского храма, а также жители города. Приобретая вязаные вещи, предметы интерьера, выпечку и художественные изделия, созданные неравнодушным людьми и пожертвованные для благотворительной торговли, они помогли сестрам собрать рекордную для них сумму.

Участницы сестричества благодарят за отзывчивость и милосердие всех участников ярмарки, тех кто подготовил свои изделия для продажи и тех, кто их купил.

Напомним, что епархиальное сестричество милосердия во имя святой царственной мученицы Александры Феодоровны существует уже более 20 лет, с 2003 года. Новодвинское отделение сестричества действует с 2014 года и насчитывает 11 членов. Сестры милосердия, которые прошли специальный курс обучения, помогают пациентам стационара Новодвинской больницы, ухаживают за лежачими больными и занимаются благотворительностью.