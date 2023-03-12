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В пасхальные дни архангельские сестры милосердия творили добрые дела

    Сестры милосердия сестричества святой Александры Феодоровны традиционно поздравили своих подопечных в Первой городской больнице им. Е.Е.Волосевич.

    «Персоналу и пациентам больницы сестры вручили поздравления, подарки и угощения к чаю, — рассказали в сестричестве.— Дети изготовили праздничные открытки, сестры приготовили пасхальные куличи, яйца, соки, сладости. Поздравления прошли радостно, с пением праздничного тропаря».

    Также сестры в светлые пасхальные дни поздравили своих подопечных — людей с трудной судьбой. «Сестры подготовили нуждающимся тридцать подарочных пакетов с необходимыми продуктами питания и предметами гигиены. Вручили своим подопечным праздничные пасхальные куличи и яйца», — отметили в сестричестве.

    Также там рассказали, что прихожане архангельского Свято-Троицкого храма и сестры милосердия ежедневно кормят горячими обедами пять раз в неделю около 25 человек. Многие из подопечных помогают в уборке снега на территории храма, это помогает им почувствовать себя нужными. 


25 апрель 09:09 | : Будни / Верую

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