В пасхальные дни архангельские сестры милосердия творили добрые дела

Сестры милосердия сестричества святой Александры Феодоровны традиционно поздравили своих подопечных в Первой городской больнице им. Е.Е.Волосевич.

«Персоналу и пациентам больницы сестры вручили поздравления, подарки и угощения к чаю, — рассказали в сестричестве.— Дети изготовили праздничные открытки, сестры приготовили пасхальные куличи, яйца, соки, сладости. Поздравления прошли радостно, с пением праздничного тропаря».

Также сестры в светлые пасхальные дни поздравили своих подопечных — людей с трудной судьбой. «Сестры подготовили нуждающимся тридцать подарочных пакетов с необходимыми продуктами питания и предметами гигиены. Вручили своим подопечным праздничные пасхальные куличи и яйца», — отметили в сестричестве.

Также там рассказали, что прихожане архангельского Свято-Троицкого храма и сестры милосердия ежедневно кормят горячими обедами пять раз в неделю около 25 человек. Многие из подопечных помогают в уборке снега на территории храма, это помогает им почувствовать себя нужными.



