Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вспомним крестивших Иисуса Христа в Иордани

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 19 января, в канун праздника Собора святого славного пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, совершил всенощное бдение в Ильинском соборе областной столицы. 


 Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной. 

 *** 
 В Православии есть традиция на следующий день после великих Господских и Богородичных праздников вспоминать тех святых, кто послужил данному событию. Именно поэтому после праздника Крещения Господня вспоминается святой Иоанн Предтеча, крестивший Иисуса Христа в Иордане. 

 Что касается слова «Собор», то в данном случае оно означает, что в этот день верующие собираются в храме, чтобы совершить богослужение в честь вспоминаемого святого. 

 Крещение Господа Иисуса Христа в Иордане было важнейшим, но не единственным значимым событием в жизни святого Иоанна Предтечи (Мф, 3; Мк. 1, 11; Лк. 3; Ин. 1). 

 Как и его предшественники — другие ветхозаветные пророки — он призывал народ Израиля к жизни по заповедям Божиим, к удалению от греха, к служению истинному Богу, а не языческим богам, которых было много в окружении Израиля. 

 Также Иоанн Креститель обличал пороки, в т.ч. и царя Ирода Антипы, который находился в незаконном сожительстве с женой своего брата Филиппа Иродиадой. 

 Святой Иоанн Предтеча окончил свою жизнь мученически — по наущению Иродиады ему отрубили голову. Иоанн Креститель является самым значимым праведником среди людей после Пречистой Богородицы. 



20 январь 08:00 | : Будни / Верую

Главные новости


Об отправке архангельских баранов в Санкт-Петербург. Из прошлого Поморья
В новый год с хорошим настроением. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (184)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20