Вспомним крестивших Иисуса Христа в Иордани

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 19 января, в канун праздника Собора святого славного пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, совершил всенощное бдение в Ильинском соборе областной столицы.



Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.



***

В Православии есть традиция на следующий день после великих Господских и Богородичных праздников вспоминать тех святых, кто послужил данному событию. Именно поэтому после праздника Крещения Господня вспоминается святой Иоанн Предтеча, крестивший Иисуса Христа в Иордане.



Что касается слова «Собор», то в данном случае оно означает, что в этот день верующие собираются в храме, чтобы совершить богослужение в честь вспоминаемого святого.



Крещение Господа Иисуса Христа в Иордане было важнейшим, но не единственным значимым событием в жизни святого Иоанна Предтечи (Мф, 3; Мк. 1, 11; Лк. 3; Ин. 1).



Как и его предшественники — другие ветхозаветные пророки — он призывал народ Израиля к жизни по заповедям Божиим, к удалению от греха, к служению истинному Богу, а не языческим богам, которых было много в окружении Израиля.



Также Иоанн Креститель обличал пороки, в т.ч. и царя Ирода Антипы, который находился в незаконном сожительстве с женой своего брата Филиппа Иродиадой.



Святой Иоанн Предтеча окончил свою жизнь мученически — по наущению Иродиады ему отрубили голову. Иоанн Креститель является самым значимым праведником среди людей после Пречистой Богородицы.







