Половина архангелогородцев жертвует своим здоровьем ради зарплаты

48% работающих жителей Архангельска рассказали, что за последний год выходили на работу, будучи больными. Подобное поведение больше свойственно женщинам (51% против 45% среди мужчин). Горожане с высшим образованием ходят на работу с недомоганием чаще граждан со средним профессиональным.



Значительно реже ходят на работу больными те, кто зарабатывает больше (54% среди зарабатывающих до 80 тысяч рублей в месяц против 42% среди опрошенных с доходом более 150 тысяч).



Максимальный размер выплаты по больничному листу за один день в 2026 году составляет 6 827 рубля. 73% работодателей не практикуют доплаты сверх суммы, определенной государством. Доплаты до среднего заработка действуют в 8% компаний, по 2% организаций доплачивают до оклада или фактической зарплаты. 4% работодателей принимают решение о доплатах в индивидуальном порядке.

(фото с https://glagol38.ru)



