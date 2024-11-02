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Большинству архангелогородцев приходится ходить на работу во время болезни

В 7 из 10 компаний доплаты сверх выплат по листкам временной нетрудоспособности не производятся. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители компаний и экономически активные горожане из Архангельска.

В Минтруде сообщили, что максимальный размер выплаты по больничному за один день в следующем году увеличат до 5,7 тысяч (сейчас он составляет 4 тысячи). В 7 из 10 компаний доплаты сверх выплат по листкам временной нетрудоспособности не практикуются.

 До среднего заработка доплачивают в 3% компаний, еще по 3% предприятий — до оклада или до фактического заработка.

 В 1 из 10 компаний решение о дополнительных выплатах принимается в индивидуальном порядке.

 65% работающих заявляют, что ходят на работу, будучи больными. Для архангелогородцев в возрасте до 34 лет более характерно работать с недомоганием, чем для тех, кто старше (73% против 59% среди тех, кому более 45 лет). Значительно чаще идут на работу, несмотря на болезнь, те, кто зарабатывает меньше (82% зарабатывающих до 50 тыс. руб. против 55% опрошенных с доходом более 100 тыс. руб.). Судя по комментариям, архангелогородцы с зарплатой выше среднего чаще договариваются с работодателем о возможности на время болезни работать из дома, потому что брать больничный лист им невыгодно.

(фото с https://www.kp.ru

 

15 ноябрь 08:00 | : Будни

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