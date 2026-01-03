Вверх
Поосторожней с красной икрой. Советы эксперта

Всесезонным символом праздничного стола в России является красная икра (когда-то черная… но те времена давно ушли). Едят, если не ложками, то намазывают на хлеб с маслом слой потолще.

Вот только полезно ли это, особенно детям? Разъяснение дает Анатолий Борисович Моисеев, доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России.

  • Полезна ли красная икра для детей?

Красная икра полезна высоким содержанием Омег-3, но восполнить их потребность только икрой нельзя, т.к. в день ребенку можно дать только 10-20 грамм, поэтому, в отличие от рыбы, этот продукт нельзя отнести к обязательно включенному в рацион детей.

  • Какую икру можно давать детям?

Давать можно любую красную икру. Но только пастеризованную промышленного производства — она безопасна по химическому, микробиологическому составу. Кроме того, в непастеризованной икре кустарного производства могут находиться гельминты.

  • Часто ли икра становится причиной детской аллергии?

Точных данных о частоте встречаемости аллергических реакций у детей на красную икру нет, но с уверенностью можно сказать, что она входит в топ-15 наиболее аллергенных продуктов.

09 январь 09:12 | : Будни

