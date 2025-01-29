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Архангелогородцы похвастались любимыми начинками в блинах

Мужчины предпочитают блины с мясной начинкой, женщины — с творожной. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.
 
 Блины — традиционное блюдо русской кухни. Какие начинки наиболее популярны сейчас у архангелогородцев в этом угощении? Согласно данным опроса, самой любимой начинкой оказалась мясная (27%), на втором месте — творожная (25%), на третьем — сгущенное молоко (17%). 16% респондентов с удовольствием едят блины с икрой, 9% — с вареньем, 7% — со сметаной. 5% в качестве начинки предпочитают ветчину и сыр, 4% — красную рыбу. По 3% выбирают блины с медом, малиной, сыром, грибами или печенью. По 2% уверены, что самые вкусные начинки — клубника, шоколад, вишня, капуста, сахарный песок, яблоко и рис. Среди прочих начинок участники опроса упомянули картофель, бананы, «Нутеллу», яйцо, буженину, лук, морепродукты, сало и другие.
 
 9% опрошенных предпочитают блины без начинок, и только 1% вообще не едят их.
 
 В качестве наполнения для блинов женщины чаще мужчин предпочитают творог, ветчину и сыр, красную рыбу. Мужчины же чаще выбирают сгущенное молоко, икру, мед.
 
 По данным сервиса моментальных платежей T-Pay в конце января ― начале февраля 2025 года средний чек на многие популярные начинки для блинов на Масленицу вырос в годовом выражении. Так, средний чек на варенье увеличился на 12% (до 211 рублей), на сгущенку и творог вырос на 13% (до 132 и 101 рубля соответственно), на фарш на 15% (до 302 рублей), на сметану ― на 22% (до 101 рубля), на красную икру ― на 31% (до 1678 рублей).
 
 В 2024 году в Масленичную неделю (11―17 марта) наблюдался заметный рост спроса на сгущенку (+90%), красную икру (+43%), варенье (+40%), сметану (+20%), фарш (+12%) и творог (+9%) по сравнению с предыдущей неделей. При этом значительных изменений средних чеков на эти товары не наблюдалось.

19 февраль 07:51 | : Будни

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