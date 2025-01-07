Великая вечерня в Архангельске

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий вечером 7 января, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, совершил великую вечерню в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили архангельские клирики, пел архиерейский хор под управлением Екатерины Харитоновой.

По окончании богослужения митрополита Корнилия от имени духовенства и мирян Архангельской епархии с праздником Рождества Христова поздравил секретарь епархии протоиерей Валерий Суворов.

Глава митрополии поблагодарил отца Валерия и обратился к участникам богослужения со словом назидания. Полный текст проповеди приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

«Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит», — воспевает ныне в ликовании Святая Христова Церковь, и мы с вами по зову верующих сердец собрались под своды кафедрального собора земли Архангельской для того, чтобы прославить Новорожденного Богомладенца Христа и сугубо поприветствовать и поздравить друг друга с великим мироспасительным праздником Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа!

Сын Божий явился в мир в простой пещере, и чистые духом пастухи, узнав от ангела о Его явлении, испугались, однако он сказал им: «Не бойтесь; возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь». После этого пастухам явился сонм ангелов, славящих рождение Спасителя песнью: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение!».

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «в нашей жизни, в наших делах должна отображаться слава, которую ангелы вознесли над Полем пастушков в Рождественскую ночь: Слава в вышних Богу. И если этой славе будет посвящена наша жизнь, если вера с периферии нашей жизни, с редких посещений храма, с формального исполнения неких обрядов превратится в живую силу, которая нас с вами будет вдохновлять на добрые дела, на ограничение своих грехов, на установление мирных отношений с ближними и дальними, если вера актуализируется в нашей жизни — личной, семейной, общественной и государственной, то действительно будет и мир, и в человецех благоволение».

Празднуя Рождество Христово, будем всегда помнить апостольские слова: «По примеру призвавшего вас Святаго, и вы сами будьте святы во всех поступках… очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные… от слова Божия, живого и пребывающего вовек». Дай Бог, чтобы наши сердца, невзирая ни на какие треволнения житейского моря, преисполнялись подлинной радости о Родившемся Спасителе мира. Уподобимся ныне волхвам, принесшим дары Богомладенцу. Они принесли ладан, злато и смирну, а мы принесем Ему нашу искреннюю веру, любовь и смиренное и очищенное покаянием сердце, исполненное упования на Его неизреченное милосердие и человеколюбие.

Предстоящие святочные дни, возлюбленные, проведем во всяческой чистоте и в горячих молитвах. Не упустим возможности посещать в эти дни храмы Божии и участвовать в праздничных богослужениях. Имея в сердце евангельские слова о том, что вера без добрых дел мертва, не забудем уделить внимание ближним и дальним, тем, кто не может прийти в храм и разделить с нами литургическую радость, посетим нуждающихся, болящих и постараемся поучаствовать в судьбе тех, кто пребывает вдали от обыденной мирной жизни. Пусть разделенная с нашими ближними радость о Родившемся Спасителе мира будет двойной радостью, и добрые дела, совершенные во славу Божию, свидетельствуют об истине нашей веры.

Благодарю всех вас, дорогие мои, за сегодняшнее богослужение и призываю на всех вас благословение Новорожденного Богомладенца Христа. Пусть свет Вифлеемской звезды всегда сияет в наших сердцах, освещая жизненный путь и вдохновляя нас на жизнь в мире, радости и Духе Святом во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником Рождества Христова поздравляю всех вас, дорогие мои!



