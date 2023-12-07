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Великая вечерня в Архангельске

   Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий вечером 7 января, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, совершил великую вечерню в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

    Архипастырю сослужили архангельские клирики, пел архиерейский хор под управлением Татьяны Горшковой.

    По окончании богослужения митрополита Корнилия от имени духовенства и мирян Архангельской епархии с праздником Рождества Христова поздравил секретарь епархии протоиерей Валерий Суворов.

    Глава митрополии поблагодарил отца Валерия и обратился к участникам богослужения со словом назидания. Полный текст проповеди приводим ниже.

    Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, со светоносным праздником Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа!

    «Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума», — воспевает ныне вся полнота Русской Православной Церкви, и мы с вами по зову наших сердец собрались на торжественное радостное богослужение под своды сего святого храма.

    Святитель Иоанн Златоуст в слове на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа восклицал: «Ныне древние узы разрешены, диавол посрамлен, бесы обратились в бегство, смерть сокрушена, рай открыт, проклятие уничтожено, грех удален, заблуждение истреблено, истина возвратилась и учение благочестия повсюду рассеялось и распространилось, вышняя жизнь насаждена на земле, ангелы входят в общение с людьми и люди безтрепетно беседуют с ангелами. Почему? Потому, что Бог пришел на землю, и человек — на небо; все соединилось». Действительно, ныне радость наша соединена с радостью мира бесплотных сил небесных, и мы вместе с ангелами воспеваем замечательный Рождественский гимн: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение». Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает, что «и на земли мир, в человецех благоволение» — это не просто слова, но слова Священного Писания, и они должны будить нашу христианскую совесть вне зависимости от того, насколько они осуществляются в реальной жизни: «Мы должны серьезно воспринимать это Божественное послание, а потому прославлять Бога и в словах, и в телесах, и в душах своих, по слову апостола. Это означает, что мы должны крепко хранить веру в сердце — как величайшую святыню, но и как залог, как условие мира и благоволения Божиего в человецех».

    В нынешнее непростое время наше Отечество переживает сложнейший этап своей истории, и многие люди претерпевают серьезные испытания, но нельзя умолчать и о том, что Сам Богомладенец Христос явился в мир, который был полон страданий и скорби. Когда в скромной пещере неподалеку от маленького городка на окраине Римской империи родился необычный Младенец, ангел возвестил пастухам, что Он — Спаситель мира. «Возвещаю вам великую радость», – сказал посланник Божий. И радость эта «будет всем людям». Дай Бог, чтобы и сегодня, невзирая ни на какие внешние обстоятельства, наши сердца преисполнялись тихой радости о Родившемся Спасителе. Подобно волхвам, принесшим Богомладенцу Христу ладан, злато и смирну, принесем Господу нашу веру и нашу надежду на то, что Спаситель простит нам наши согрешения. Принесем Сыну Божию нашу искреннюю любовь и упование на Его милость и неизреченное человеколюбие.

    Пусть в предстоящие святочные дни каждый из нас проведет в чистоте и горячей молитве Господу Богу о Церкви Христовой, о всем мире и о Богохранимом Отечестве нашем, и о всех ближних и дальних. Поспешим разделить радость праздника с теми, кто по разным причинам не может прийти в храм и поучаствовать в богослужениях, посетим нуждающихся, уделим внимание своим домашним, друзьям и соработникам, чтобы они, по слову Христа Спасителя, видя наши добрые дела, прославляли Отца нашего Небесного.

    Пусть благословение Родившегося Богомладенца Христа помогает нам преодолевать трудности и неприязни, которые выпадают на нашем жизненном пути, а тихое сияние вифлеемской звезды да озаряет наш жизненный путь во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

    С праздником Рождества Христова поздравляю всех вас, дорогие мои! 

(по материалам Архангельской епархии)

08 январь 09:15 | : Будни / Верую

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