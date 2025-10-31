Вверх
Не всем архангелогородцам приходятся в радость новогодние хлопоты

Самым раздражающим в подготовке к празднованию Нового года северяне назвали приготовление праздничного ужина: эту обязанность не любит каждый девятый (16% женщин и 7% мужчин). Уборка и мытье посуды сердят каждого одиннадцатого, и вновь, женщин чаще, чем мужчин (12 и 7% соответственно). Не любят участвовать в закупке продуктов (в основном, из-за очередей в магазинах) 8% респондентов (12% женщин и 5% мужчин). Поиск подарков раздражает еще 8% респондентов (мужчин чаще, чем женщин: 10 и 4% соответственно).

 Общая суета и большие расходы нервируют по 4% архангелогородцев разного пола. У 1 из 100 нелюбимой обязанностью является украшение дома и новогодней елки. По 1% раздражаются от таких сопутствующих празднику рабочих обязанностей как посещение корпоративных мероприятий, поздравление коллег, руководства и клиентов. Еще 1% выходит из себя от декабрьских авралов.

 К счастью, практически 4 из 10 жителей столицы Поморья сообщили, что их ничего не раздражает в предновогодних хлопотах.

31 декабрь

