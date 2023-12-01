Архангелогородцы признались в нелюбви к предновогодним хлопотам

Самым нелюбимым делом перед Новым годом 14% жители Архангельской области назвали приготовление праздничных блюд. На втором месте — уборка (9% голосов). 8% раздражаются от всеобщей спешки и суеты, 7% — от необходимости выбирать и упаковывать подарки.

Заниматься закупкой продуктов к празднику не любят 6% северян. 5% не нравится, что приходится тратить много денег. Наряжать елку и украшать дом не любят 3%. По 1% опрошенных рассказали, что их раздражает само ожидание праздника, корпоративные мероприятия, приглашение гостей и необходимость поздравления коллег, клиентов, заказчиков и руководства.

Для 34% респондентов нет таких дел и обязанностей, которые бы раздражали их в преддверии Нового года. 3% наоборот — раздражает все. Еще 6% не готовятся к Новому году и не празднуют его.



Среди новогодних дел, которые чаще раздражают женщин, — готовка и уборка. Мужчины же не любят большие траты, спешку и суету.



По сравнению с прошлым годом россиян стали чаще раздражать готовка, уборка и украшение дома.

(карикатура с https://ekabu.ru)