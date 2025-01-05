Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Главные враги архангелогородцев в новогоднюю ночь - петарды, пьяные и телевизор

Больше всего во время празднования Нового года северян раздражают залпы салютов — об этом рассказали 18% опрошенных, причем женщин шум за окнами нервирует в 2 раза чаще, чем мужчин (25 и 12% соответственно).

Поведение нетрезвых людей, как из ближнего окружения, так и среди уличных прохожих, сердит 8% архангелогородцев. Телевизионное однообразие в новогоднюю ночь — 6%, причем мужчин больше, чем женщин (8 и 3%). Ажиотаж в магазинах не нравится 2%. По 1% переживают из-за переедания и недосыпа вследствие сбитого режима дня. Еще 1% страдает от одиночества. Также 1 из 100 сожалеет, что праздник так быстротечен.

 Прочие раздражающие факторы назвал каждый пятый (19%): неспешных жителей патриархального  Поморья раздражает всеобщая суета, необходимость организовывать застолье, усталость в конце года, открытки и гифки в мессенджерах, плохая погода и другое.

 Впрочем, 36% опрошенных (41% мужчин и 31% женщин) ничто не раздражает в новогоднюю ночь. И это самый высокий уровень спокойствия за последние 5 лет.

30 декабрь 09:45 | : Будни

Главные новости


Приятные хлопоты. Депутаты АрхГроДумы за неделю
История пинежской икотницы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (421)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20