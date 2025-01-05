Главные враги архангелогородцев в новогоднюю ночь - петарды, пьяные и телевизор

Больше всего во время празднования Нового года северян раздражают залпы салютов — об этом рассказали 18% опрошенных, причем женщин шум за окнами нервирует в 2 раза чаще, чем мужчин (25 и 12% соответственно).

Поведение нетрезвых людей, как из ближнего окружения, так и среди уличных прохожих, сердит 8% архангелогородцев. Телевизионное однообразие в новогоднюю ночь — 6%, причем мужчин больше, чем женщин (8 и 3%). Ажиотаж в магазинах не нравится 2%. По 1% переживают из-за переедания и недосыпа вследствие сбитого режима дня. Еще 1% страдает от одиночества. Также 1 из 100 сожалеет, что праздник так быстротечен.



Прочие раздражающие факторы назвал каждый пятый (19%): неспешных жителей патриархального Поморья раздражает всеобщая суета, необходимость организовывать застолье, усталость в конце года, открытки и гифки в мессенджерах, плохая погода и другое.



Впрочем, 36% опрошенных (41% мужчин и 31% женщин) ничто не раздражает в новогоднюю ночь. И это самый высокий уровень спокойствия за последние 5 лет.