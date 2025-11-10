Вверх
Северян приглашают принять участие в Патриаршей гуманитарной миссии

Русская Православная Церковь помогает пожилым и одиноким людям на Донбассе.

Что нужно делать?

 - ремонтировать пробитые крыши в домах пожилых и инвалидов,
 - выдавать гуманитарную помощь,
 - навещать одиноких стариков, которые сами не могут даже спуститься за продуктами.

 Где?

 Мариуполь, Донецк, Авдеевка, Северодонецк и другие города Донбасса, где помощь сейчас нужна больше всего.

 Что нужно, чтобы начать?

 - неделя свободного времени,
- немного решимости.

 Помогать приезжают все: IT-специалисты и филологи, безработные и профессора.

 6000 добровольцев уже съездили в зону конфликта. Смены отправляются каждую неделю. Помощь очень нужна!

 Проезд из Москвы, проживание и питание обеспечивает Патриаршая гуманитарная миссия.

 Заполняйте анкеты и присоединяйтесь к помощи: помочьвбеде.рф/volunteers

07 февраль 09:51 | : Будни / Верую

