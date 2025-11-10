Северян приглашают принять участие в Патриаршей гуманитарной миссии

Русская Православная Церковь помогает пожилым и одиноким людям на Донбассе.
Что нужно делать?
- ремонтировать пробитые крыши в домах пожилых и инвалидов,
- выдавать гуманитарную помощь,
- навещать одиноких стариков, которые сами не могут даже спуститься за продуктами.
Где?
Мариуполь, Донецк, Авдеевка, Северодонецк и другие города Донбасса, где помощь сейчас нужна больше всего.
Что нужно, чтобы начать?
- неделя свободного времени,
- немного решимости.
Помогать приезжают все: IT-специалисты и филологи, безработные и профессора.
6000 добровольцев уже съездили в зону конфликта. Смены отправляются каждую неделю. Помощь очень нужна!
Проезд из Москвы, проживание и питание обеспечивает Патриаршая гуманитарная миссия.
Заполняйте анкеты и присоединяйтесь к помощи: помочьвбеде.рф/volunteers