Северян приглашают принять участие в Патриаршей гуманитарной миссии

Русская Православная Церковь помогает пожилым и одиноким людям на Донбассе.

Что нужно делать?

- ремонтировать пробитые крыши в домах пожилых и инвалидов,

- выдавать гуманитарную помощь,

- навещать одиноких стариков, которые сами не могут даже спуститься за продуктами.

Где?

Мариуполь, Донецк, Авдеевка, Северодонецк и другие города Донбасса, где помощь сейчас нужна больше всего.

Что нужно, чтобы начать?

- неделя свободного времени,

- немного решимости.

Помогать приезжают все: IT-специалисты и филологи, безработные и профессора.

6000 добровольцев уже съездили в зону конфликта. Смены отправляются каждую неделю. Помощь очень нужна!

Проезд из Москвы, проживание и питание обеспечивает Патриаршая гуманитарная миссия.

Заполняйте анкеты и присоединяйтесь к помощи: помочьвбеде.рф/volunteers