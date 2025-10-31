Как приходят к вере поэты

Руководитель Союза православных женщин Архангельской области Марина Елепова приняла участие в работе Всероссийской научной конференции «Северный текст русской литературы: концептуальные основы, актуальные стратегии и перспективы исследования». Встреча прошла в научной библиотеке имени Е.И. Овсянкина Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске.

Организатор симпозиума — кафедра литературы Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации этого вуза.

Марина Юрьевна вела пленарное заседание и выступала с докладом. Ее выступление на тему «"Край добра и чудес": пространство Севера в лирике Александра Яшина» был посвящен духовно-нравственным и художественным исканиям вологодского поэта Александра Яшина, который через страдания и напряженный духовный поиск пришел к православной вере.

Отметим, что конференция« Северный текст русской литературы: концептуальные основы, актуальные стратегии и перспективы исследования» прошла 29­-30 января. В событии приняли участие 42 исследователя: крупнейшие ученые из Института мировой литературы Российской академии наук (Москва), Крымского федерального университета, Балтийского федерального университета им. Э.Канта (Калининград), Института кино и телевидения (Москва), Липецкого государственного педагогического университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, Воронежского государственного университета, Федерального исследовательского центра Южного научного центра Российской академии наук (Ростов-на-Дону), Санкт-Петербургского государственного университета, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (Белоруссия) и из других учебных и академических заведений.