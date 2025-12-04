Тети и дяди из архангельского УФСИН исполняют детские мечты

Всероссийская акция добра «Ёлка желаний» уже не первый год исполняет мечты маленьких россиян. Сотрудники УФСИН России по Архангельской области выступают добрыми волшебниками и дарят подарки детям в преддверии самого красивого праздника.

С праздничной ели, на которой были развешаны шары с детскими мечтами, временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Архангельской области Максим Трефяк снял пожелания двух девочек. Четырнадцатилетняя Ирина из Мелитополя хотела в подарок красивую пушистую елку. Именно ее сотрудники УФСИН России по Архангельской области передали волонтерам в штаб координации для отправки получателю.

Второй шар был с мечтой от девятилетней Ани из Северодвинска, которая ждала в подарок куклу. От сотрудников УФСИН России по Архангельской области к ней в гости пришли Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Они и вручили девочке красивого маленького игрушечного пупса. Желанный подарок Анечке сразу же пришелся по душе. Родители ребенка выразили сердечную благодарность за замечательный подарок.

- Проект «Елка желаний» всегда проходит очень трогательно, поскольку призван исполнять детские мечты. Каждый ребёнок верит в чудо, и наша задача — поддержать эту веру, - отметили сотрудники УФСИН России по Архангельской области.