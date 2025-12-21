Вверх
Сотрудники прокуратуры Поморья поздравили с новым годом детей с жизненными сложностями

По сложившейся доброй традиции в рамках оказания шефской помощи в преддверии наступающего Нового года работники прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа посетили Рембуевский центр содействия семейному устройству и Центр содействия семейному устройству «Наш дом» и поздравили детей с наступающими новогодними праздниками.

От лица коллектива прокуратуры области и автономного округа заместители прокурора области и автономного округа Елена Архипова и Павел Матанцев пожелали ребятам праздничного новогоднего настроения, исполнения заветных желаний, много новых позитивных событий и достижений, ярких впечатлений, успехов в учебе и творчестве. 

Праздничное поздравление для детей закончилось вручением подарков и сладостей.

Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере.

30 декабрь 11:09 | : Будни

