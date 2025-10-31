Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Боец СВО из Северодвинска считает Чебурашку своим оберегом

Есть истории, которые пронзают до глубины души и заставляют поверить в чудо. В Народный фронт пришла добрая весточка с передовой: из самого сердца событий благодарность прислал наш отважный земляк Дмитрий.

Он получил драгоценный сюрприз – частичку домашнего тепла от ребят и педагогов его родной северодвинской школы №2. Помните, как дети с любовью шили плюшевых Чебурашек и писали душевные открытки? Эти маленькие, мягкие символы дружбы и верности теперь с Димой и его сослуживцами.

Особенно ценно, что трогательную посылку племяннику доставил его дядя, руководитель регионального Народного фронта Юрий Шалауров.

Несмотря на непрекращающиеся бои и тяготы фронтовой жизни, военный смог найти силы и время, чтобы прислать благодарность авторам новогоднего сюрприза.

Боец подчеркнул, что мягкие игрушки и детские послания непременно найдут своего героя, и поблагодарил коллектив школы за воспитание достойного поколения граждан России.

Дима передал сердечный привет своему классному руководителю – Елене Валерьевне Чевыкаловой – и поздравил всех жителей Архангельской области с Новым годом. А пожелал он нам самого главного – мирного неба над головой!

26 декабрь 14:19 | : Будни

Главные новости


Миф о «золотом» рубле
Рассказ о том, как у погибшего бойца СВО деньги похитили

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (387)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20