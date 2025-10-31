Боец СВО из Северодвинска считает Чебурашку своим оберегом

Есть истории, которые пронзают до глубины души и заставляют поверить в чудо. В Народный фронт пришла добрая весточка с передовой: из самого сердца событий благодарность прислал наш отважный земляк Дмитрий.



Он получил драгоценный сюрприз – частичку домашнего тепла от ребят и педагогов его родной северодвинской школы №2. Помните, как дети с любовью шили плюшевых Чебурашек и писали душевные открытки? Эти маленькие, мягкие символы дружбы и верности теперь с Димой и его сослуживцами.



Особенно ценно, что трогательную посылку племяннику доставил его дядя, руководитель регионального Народного фронта Юрий Шалауров.



Несмотря на непрекращающиеся бои и тяготы фронтовой жизни, военный смог найти силы и время, чтобы прислать благодарность авторам новогоднего сюрприза.



Боец подчеркнул, что мягкие игрушки и детские послания непременно найдут своего героя, и поблагодарил коллектив школы за воспитание достойного поколения граждан России.



Дима передал сердечный привет своему классному руководителю – Елене Валерьевне Чевыкаловой – и поздравил всех жителей Архангельской области с Новым годом. А пожелал он нам самого главного – мирного неба над головой!