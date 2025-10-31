Северодвинский Чебурашка прибыл по назначению

Делегация Народного фронта привезла на донецкое направление необычную посылку для нашего земляка – военнослужащего Дмитрия из города корабелов.



С детства он рос неравнодушным ребёнком, отзывчивым, добрым, участливым, готовым помочь. Не мог пройти мимо чужой беды. Вот и в 2022 году, не раздумывая, ушёл на фронт. Ради близких, ради своей страны, ради мирного неба над головой.



Домой Дмитрия с нетерпением ждут не только родные и друзья. В преддверии самого волшебного праздника в году дети и преподаватели северодвинской школы № 2, которую окончил наш герой, сшили ему оберег – мягкого Чебурашку, добавили рисунки и письма со словами поддержки.



Сюрприз из родного города бойцу доставил руководитель исполкома НФ в Архангельской области, а по совместительству – дядя бойца Юрий Шалауров.



А от себя Юрий Васильевич привёз племяннику пятилитровую бутыль с клюквенным вареньем – ещё одно напоминание о беззаботном детстве, когда маленький Дима вместе с дядей ходил по северным болотам в поисках целебной ягоды, а потом угощал родных клюквой в сахаре собственного приготовления.